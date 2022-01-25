Летальное эмбарго: как в Киеве пытаются убедить Германию начать поставки оружия на Украину

На Украине не оставляют попыток убедить Германию отказаться от блокировки поставок летального вооружения Киеву. Так, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в этом вопросе для Киева и Берлина настал «момент истины». По его мнению, только финансовой помощи со стороны Берлина недостаточно. В свою очередь, депутаты Верховной рады написали в бундестаг письмо с требованием изменить политику Берлина по передаче вооружений Киеву и не препятствовать в этом другим европейским странам. В противном случае, отметили парламентарии, это может подорвать хорошие отношения между Украиной и ФРГ. Эксперты считают, что подобные заявления украинских властей вызывают в Берлине только раздражение.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в отношениях Киева и Берлина настал «момент истины». По его словам, это в том числе касается и вопроса блокировки Германией поставок Киеву летального вооружения.

«Сейчас с Германией мы вошли в момент истины по некоторым фундаментально важным вопросам для безопасности и будущего Украины как независимой страны и евроатлантической безопасности в целом… Это поддержка самых мощных санкций против России со стороны Германии, это «Северный поток — 2», это вопрос поставок оружия», — сказал Кулеба в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Глава внешнеполитического ведомства пояснил, что в отношении вооружений есть разные форматы его получения Киевом, включая прямую передачу Берлином, разрешение на поставки третьими странами и согласие ФРГ на закупку Украиной оружия через систему НАТО.

«И это те вопросы, где, мы считаем, вообще не может быть никаких разговоров о блокировании Германией чего-либо в принципе», — подчеркнул министр.

Кулеба также заявил, что только лишь экономической помощи, которую сейчас оказывает ФРГ, Киеву недостаточно.

«Жизнь не сводится лишь к экономике и финансам. Жизнь — это намного больше. И мы будем продолжать вести с ними (Берлином. — RT) переговоры для достижения результата в интересах Украины», — отметил Кулеба.

Разгрузка прибывшего из США груза военной помощи в аэропорту Борисполь

© AP Photo/Efrem Lukatsky

Глава украинского МИД уже не в первый раз подвергает критике позицию ФРГ по оружию. Так, 22 января он в своём Twitter заявил, что последние заявления Берлина разочаровывают, а 23 января в интервью изданию Die Welt пригрозил, что украинцы ещё десятилетиями будут помнить нежелание властей Германии поставлять вооружение Киеву.

И это при том, что сейчас Украина не испытывает недостатка в иностранном оружии. Как рассказал 24 января в эфире «Свободы слова» глава Минобороны Украины Алексей Резников, в страну прибывают самолёты с военной помощью из Великобритании, США и других стран.

«В той помощи есть уже много интересных вещей, о которых мы с вами мечтали раньше», — уточнил глава военного ведомства.

Парламентский запрос

С критикой позиции Берлина выступили и в Верховной раде. Комитеты по интеграции в ЕС, по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству направили в бундестаг письмо с призывом пересмотреть политику ФРГ в отношении Украины на фоне «угрозы» со стороны России.

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«Поведение Германии на протяжении последних двух дней подвешивает наши добрые отношения с этой страной. В ситуации, в которой оказалась Украина, не вооружать нас, да ещё и препятствовать делать это нашим партнёрам — безответственно и недальновидно. И тут не может быть двусмысленностей, а какие-либо оправдания такой политики неубедительны», — прокомментировала послание Рады глава комитета по интеграции в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе.

В самом письме говорится, что в бундестаге должны понимать, что «российская агрессия» является угрозой не только безопасности Украины, но и Европы в целом.

«Ваше дальнейшее процветание и безопасность непосредственно зависят от выживания свободной, независимой, демократической Украины», — утверждали депутаты.

В связи с этим, подчёркивали они, Украина нуждается в военно-технической поддержке со стороны всех своих партнёров, включая Германию.

Ранее, 10 января, с требованием к правительству ФРГ незамедлительно обеспечить Киев оружием обратился посол Украины в Берлине Андрей Мельник.

«Мы призываем правительство «светофорной» коалиции отказаться от существующей — с точки зрения морали абсолютно ошибочной — политики блокирования и срочно обеспечить Украину необходимым оборонным вооружением», — заявил он в интервью немецкой медиагруппе Funke, добавив, что Берлин несёт такую же историческую ответственность перед Украиной, как и перед Израилем.

Верховная рада Украины

Legion-Media

Германия против

Между тем в ФРГ последовательно отстаивают свою позицию по непоставке оружия Украине и не считают необходимым пересматривать её. Об этом неоднократно говорил нынешний канцлер страны Олаф Шольц, подчёркивая, что немецкое правительство на протяжении многих лет «придерживается единой стратегии по этому вопросу».

Министр иностранных дел Анналена Бербок, известная своей непримиримой позицией по отношению к «Северному потоку — 2» и поддержкой санкций против России, интервью газете Süddeutsche Zeitung 21 января отметила, что Берлин не в праве критиковать другие страны за готовность снабжать Киев оружием.

«Но я не считаю реалистичным предполагать, что такие поставки могут изменить баланс военных сил», — сказала министр.

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В том же ключе на следующий день высказывалась и глава Минобороны Германии Кристин Ламбрехт в интервью еженедельнику Welt am Sonntag.

«Мы должны предпринять все возможные усилия, чтобы добиться деэскалации. На данный момент поставки вооружений этому не способствуют, на этот счёт в правительстве Германии сложилось единое мнение», — подчеркнула Ламбрехт.

Мобилизация общественности

Эксперты считают, что громкие заявления представителей украинских властей в адрес Германии являются пропагандистским ходом для мобилизации общественного мнения внутри Украины.

«Украинскому правительству нужна поддержка Германии как информационная, так и военная, потому что его позиции достаточно шаткие, рейтинг президента падает. К тому же ФРГ является одним из участников нормандского формата. И расчёт Киева в том, что если ему удастся склонить Берлин к прямым поставкам вооружения, то это будет означать, что одна из стран-участниц нормандского формата открыто выступает на стороне Киева уже и в военных вопросах», — выразил мнение в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

На большое внутриполитическое значение поставок оружия из Германии указал и ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский. По его словам, изменение позиции Берлина по этому вопросу будет воспринято украинскими властями как одобрение их курса на эскалацию отношений с Россией.

«Эти поставки имеют в первую очередь значение международной поддержки киевского режима. Поскольку на Украине активно обсуждают так называемый «хорватский сценарий», среди озабоченных поставками оружия в страну есть немало политиков и военных, которые считают, что благодаря этому удастся нарастить военную силу, которая станет значимой угрозой для Донбасса», — пояснил в комментарии RT Неменский.

Однако, отметил он, Германия традиционно занимает взвешенную позицию в отношении России, считая должным сохранять с ней деловые отношения и поддерживать более-менее приемлемый политический контакт.

«Поставки оружия на Украину со стороны ФРГ сильно ухудшили бы российско-германские отношения. И Берлин не хочет подливать масла в огонь, считая, что с этим справляются остальные страны. А требования, которые нынешние власти Украины выдвигают, вызывают у ФРГ только раздражение», — подчеркнул Неменский.

Бундестаг

© AP Photo/Michael Sohn

В свою очередь, Александр Камкин добавил, что ФРГ исторически старается не участвовать в поставках оружия тем странам, на территории которых есть военный конфликт.

«Например, были случаи эмбарго на поставки немецкого военного снаряжения Саудовской Аравии, когда она вела операцию в Йемене. Позже, когда произошли волнения в Казахстане, Германия также отменила поставки военного снаряжения. С Украиной мы наблюдаем ту же ситуацию, ведь по сути там идёт гражданская война», — пояснил аналитик.

В связи с этим у Киева нет шансов изменить нынешнюю политику Берлина относительно вооружения, выразил мнение Олег Неменский.

«Изменить позицию Германии могут только более глобальные обстоятельства. Например, если Запад всё же придёт к тотальному противостоянию с Россией, разрыву переговорных процессов с Москвой. Или пока на Берлин не окажет прямое давление Вашингтон. Однако США не считают нужным идти по этому пути, потому что не уверены, что Берлин однозначно прислушается к их требованиям», — резюмировал аналитик.