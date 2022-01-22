Глава МИД Украины Кулеба заявил о разочаровании заявлениями со стороны ФРГ

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Последние заявления со стороны ФРГ разочаровывают и идут вразрез с оказанной Германией поддержкой, написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своём Twitter.
Глава МИД Украины Кулеба заявил о разочаровании заявлениями со стороны ФРГ
  • ©Ukrainian Foreign Ministry/Handout/Anadolu Agency
  • Gettyimages.ru

Он выразил благодарность властям ФРГ за оказанную с 2014 года поддержку, в том числе дипломатическую, в рамках урегулирования конфликта в Донбассе.

«Но нынешние заявления Германии разочаровывают и идут вразрез с этой поддержкой и усилиями», — написал Кулеба в своём Twitter.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что правительство продолжает проводить преемственную политику по вопросам поставок вооружений Украине и не поддерживает экспорт летальных вооружений из ФРГ.

Кроме того, Германия заблокировала передачу Украине артиллерии своего производства эстонскими властями.

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