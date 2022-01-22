WSJ: Германия блокирует поставки оружия из Эстонии на Украину

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Германия заблокировала передачу Украине артиллерии своего производства эстонскими властями.
WSJ: Германия блокирует поставки оружия из Эстонии на Украину
  • Gettyimages.ru
  • © Sean Gallup

Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Как уточняется, в Берлине настаивают, что передача ранее полученных от Германии вооружений третьим странам возможна только после получения специального разрешения, которое в этом случае пока не было предоставлено.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что американская администрация разрешила Эстонии, Латвии и Литве поставить на Украину противотанковые и зенитные комплексы производства США Javelin и Stinger.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что правительство ФРГ продолжает проводить преемственную политику по вопросам поставок вооружений Украине, оно не поддерживает их. 

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