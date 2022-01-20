WSJ: США разрешили странам Балтии поставить на Украину комплексы Javelin и Stinger

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Американская администрация разрешила Эстонии, Латвии и Литве поставить на Украину противотанковые и зенитные комплексы производства США Javelin и Stinger. Об этом пишет The Wall Street Journal.
WSJ: США разрешили странам Балтии поставить на Украину комплексы Javelin и Stinger
  • AP
  • © Ukrainian Defense Ministry Press Service

Отмечается, что странам Балтии требовалось разрешение США для реэкспорта систем американского производства. 

«США дали разрешение трём балтийским странам — членам НАТО на отправку оружия американского производства на Украину», — говорится в статье.

Также газета пишет, что администрация США проинформировала конгресс о планах передать украинской стороне пять вертолётов Ми-17 российского производства, которые ранее были отремонтированы на Украине и изначально планировались для передачи военным в Афганистане.

В декабре начальник отдела международного сотрудничества Министерства обороны Пеэтер Куймет заявил, что Таллин планирует поставить Украине оружие, ракеты Javelin и 122-миллиметровые гаубицы, однако перед этим нужно будет получить разрешение от США, а также от бывших владельцев гаубиц — Финляндии и Германии.

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