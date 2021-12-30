Эстония ожидает разрешения США, ФРГ и Финляндии на поставки ракет Javelin и гаубиц Украине

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Минобороны Эстонии планирует поставить Украине оружие, ракеты Javelin и 122-миллиметровые гаубицы, однако перед этим нужно будет получить разрешение от США, а также от бывших владельцев гаубиц — Финляндии и Германии, сообщил ERR начальник отдела международного сотрудничества Министерства обороны Пеэтер Куймет.
Эстония ожидает разрешения США, ФРГ и Финляндии на поставки ракет Javelin и гаубиц Украине
  • © Ukrainian Defense Ministry Press Service
  • AP

«В принципе, Эстония приняла на уровне своего Министерства обороны решение, что мы хотим поддержать Украину вооружением и боеприпасами в нынешней сложной ситуации с безопасностью», — сказал он.

Куймет пояснил, что предоставить так называемое фатальное вооружение другой стране непросто. Так, например, для передачи ракет Javelin нужно получить разрешение от их производителя, то есть от Соединённых Штатов.

«В случае гаубиц, которые мы приобрели у Финляндии, а та, в свою очередь, закупила их у Германии, мы должны попросить Германию и Финляндию дать согласие на передачу оружия, и этот процесс мы уже начали с этими странами», — отметил он.

В Минобороны Эстонии также рассказали, что стоимость одной ракеты Javelin колеблется от €75 тыс. до €130 тыс., а с течением времени «некоторые комплекты начинают постепенно устаревать».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что Германия препятствует поставкам вооружений Киеву по линии НАТО.

Как отмечал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, ВСУ получили более 3 тыс. образцов вооружения и военной техники в 2021 году.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что НАТО наращивает поставки вооружений на Украину, чтобы «подлить масла в огонь».

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