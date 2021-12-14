Зеленский упрекнул ФРГ за отказ продавать оружие Украине

Президент Украины Владимир Зеленский недоволен тем, что Германия препятствует поставкам вооружений Киеву по линии НАТО.

Об этом он рассказал в интервью итальянской La Repubblica.

«Мы готовы к любым сценариям. Этого, к сожалению, нельзя сказать обо всех европейских странах. Например, Германия недавно помешала нам в поставках по линии НАТО противодронных ружей и противоснайперских систем, являющихся исключительно оборонительными инструментами», — сообщил Зеленский.

Он отметил, что Киев имеет право закупать подобное оружие.

«Неужели мы на восьмом году войны не имеем на них права? Очевидно, что имеем. Но в некоторых столицах по-прежнему побеждает страх», — отметил президент Украины.

Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что слишком оптимистично ждать от Германии предоставления вооружения Киеву.