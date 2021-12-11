Посол Украины призвал не ждать помощи от Германии

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что слишком оптимистично ждать от Германии предоставления вооружения Киеву.

«Думаю, что было бы слишком оптимистично ожидать, что у кабинета канцлера Олафа Шольца будет какой-то другой курс. Я очень хотел бы ошибаться, но боюсь, что эта железобетонная позиция, с моральной точки зрения не выдерживающая критики, будет сохранена», — рассказал он в интервью ZN.ua.

Так он прокомментировал отказ прошлого правительства Германии продавать Украине вооружение.

По его словам, официально предыдущее правительство ФРГ не объясняло этот шаг, но неофициально сообщало, что подобное вооружение потенциально может спровоцировать дальнейшую военную эскалацию.

Мельник добавил, что Украина ожидает от нового правительства ФРГ изменения позиции по вооружениям.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что урегулирование ситуации на Украине должно быть достигнуто дипломатическим путём на основе Минских соглашений.