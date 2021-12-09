Глава МИД ФРГ призвала к дипломатическому урегулированию ситуации на Украине
- Reuters
Она подчеркнула необходимость во что бы то ни стало избежать военной эскалации.
По словам главы немецкого внешнеполитического ведомства, целью партнёров по ЕС в данном случае является поиск возможностей для того, чтобы внести вклад в дипломатическое решение.
«Решающую роль играют Минские соглашения. Абсолютная цель — избежать военной эскалации», — цитирует Бербок ТАСС.
Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов ранее заявил, что Украина в нарушение Минских соглашений отказывается согласовывать особенности будущего статуса Донбасса с самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).