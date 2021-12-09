Глава МИД ФРГ призвала к дипломатическому урегулированию ситуации на Украине

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Урегулирование ситуации на Украине должно быть достигнуто дипломатическим путём на основе Минских соглашений, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок на встрече в Париже.
Глава МИД ФРГ призвала к дипломатическому урегулированию ситуации на Украине
  • Reuters

Она подчеркнула необходимость во что бы то ни стало избежать военной эскалации.

По словам главы немецкого внешнеполитического ведомства, целью партнёров по ЕС в данном случае является поиск возможностей для того, чтобы внести вклад в дипломатическое решение.

«Решающую роль играют Минские соглашения. Абсолютная цель — избежать военной эскалации», — цитирует Бербок ТАСС.

Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов ранее заявил, что Украина в нарушение Минских соглашений отказывается согласовывать особенности будущего статуса Донбасса с самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).

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