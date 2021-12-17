В украинскую армию за год поставили более трёх тысяч единиц вооружения и техники

ВСУ получили более 3 тыс. образцов вооружения и военной техники в 2021 году, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в рамках доклада Верховной раде о поставках в армию страны за год.

«Вооружённые силы в этом году получили более 3 тыс. основных образцов вооружения и военной техники, 2 тыс. ракет, боеприпасов и средств поражения разного назначения, 3,6 млн единиц артиллерийских выстрелов и другое вооружение и боеприпасы», — цитирует его Интерфакс-Украина.

По словам политика, армия также получила новые БПЛА и два патрульных катера благодаря «международной помощи».

Шмыгаль добавил, что на Украине начали строить «Корветы» и разрабатывать ракетные комплексы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что НАТО наращивает поставки вооружений на Украину, чтобы «подлить масла в огонь».

Президент России Владимир Путин в рамках диалога с американским лидером Джо Байденом обратил внимание на опасные попытки альянса по освоению украинской территории и наращиванию военного потенциала у российских рубежей.