Канцлер Германии Шольц прокомментировал возможность поставки Украине вооружений
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«У федерального правительства чёткая позиция в отношении экспорта вооружений, позиция преемственности, позиция, которую правительство занимало в последние годы: мы не поддерживали экспорт летальных вооружений из Германии», — цитирует РИА Новости Шольца.
Он добавил, что Берлин «очень активно» работает над тем, чтобы добиться деэскалации ситуации вокруг Украины.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что американская администрация разрешила Эстонии, Латвии и Литве поставить на Украину противотанковые и зенитные комплексы производства США Javelin и Stinger.