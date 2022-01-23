Кулеба заявил, что украинцы на десятилетия запомнят отказ Германии поставлять оружие

Украинцы на десятилетия запомнят нежелание властей Германии поставлять оружие Киеву. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Die Welt.

«К сожалению, украинцы ещё десятилетиями будут помнить об этом, и для меня как для главы МИД это очень печально», — заявил Кулеба.

Ранее Кулеба выразил сожаление, что последние заявления со стороны ФРГ идут вразрез с оказанной Германией поддержкой.

В январе канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что правительство продолжает проводить преемственную политику по вопросам поставок вооружений Украине и не поддерживает экспорт летальных вооружений из ФРГ.