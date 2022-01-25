Глава МИД Украины: в отношениях Киева и Берлина настал «момент истины»
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- © John Macdougall/dpa
«Каждый кризис выводит отношения на момент истины. И сейчас с Германией мы вышли на момент истины по ряду фундаментально важных вопросов...» — цитирует ТАСС Кулебу.
По его словам, судить об отношениях двух стран можно благодаря нескольким аспектам.
«Это поддержка мощнейших санкций против России со стороны Германии, это«Северный поток — 2», это вопрос поставок оружия», — добавил Кулеба.
Он уточнил, что для поставок оружия есть несколько форматов: «двусторонняя поставка — от Германии Украине, предоставление ФРГ разрешения третьей стране на передачу оружия Украине и её согласие на закупку Украиной оружия через систему НАТО».
Ранее The Wall Street Journal сообщила, что американская администрация разрешила Эстонии, Латвии и Литве поставить на Украину противотанковые и зенитные комплексы производства США Javelin и Stinger.
Позднее Германия заблокировала передачу Украине артиллерии своего производства эстонскими властями.
Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы на десятилетия запомнят отказ Германии поставлять оружие.