«Аллергическая реакция»: почему Украине не удаётся выстроить дипломатический диалог с Германией

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сообщил, что в Германии не хотят прислушиваться к украинским дипломатам и часто игнорируют их запросы. В связи с этим, отметил глава диппредставительства, ему приходится выносить интересующие Киев вопросы в публичную сферу. По его словам, только так украинской миссии удаётся получать реакцию со стороны немецких властей и информировать жителей Германии о том, что происходит на Украине. Ранее Мельник, напомним, заявлял, что у Берлина перед Киевом «моральный долг» за годы оккупации во время Второй мировой войны и что он должен поддерживать устремления Украины в НАТО и активнее участвовать в «возвращении» Крыма. Эксперты считают, что такая нетрадиционная дипломатия только раздражает немецких политиков, так как строится на ультиматумах.

Берлин часто игнорирует запросы, которые украинские дипломаты направляют в различные немецкие ведомства. Об этом заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью общественной организации «Украинская призма».

«Немцы могут себе позволить, и они, к сожалению, часто это делают, просто игнорировать легитимные интересы или просьбы со стороны других государств, в том числе и со стороны Украины», — сказал глава диппредставительства.

По его словам, с таким отношением ему приходится сталкиваться чуть ли не ежедневно, когда он в различных министерствах и ведомстве канцлера пытается обозначать позиции Украины или просит поддержать то или иное предложение.

«Очень часто ты слышишь ответы: «Спасибо, что пришли. Но у нас такая линия, и мы не будем её менять», — посетовал Мельник.

В связи с этим, подчеркнул он, интересующие украинскую сторону вопросы приходится выносить в публичное пространство, так как только в этом случае получается добиться реакции от немецких властей.

«Если потом те самые вопросы, которые задавали мы и на которые получили ответ, скажем так, «иди, гуляй, мы лучше знаем», ... задают эксперты, с которыми мы работаем, ... когда вопросы задают представители влиятельных газет, немецких СМИ, то тогда уже нужно оправдываться и предоставлять аргументы, и делать это публично», — пояснил посол.

С его точки зрения, подобная ситуация сложилась из-за того, что Берлин «живёт по старым лекалам», когда решения принимаются за закрытыми дверями в узком кругу.

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник

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«Мы попробовали устроить холодный душ, и он вызывает аллергическую реакцию. Мы это чувствуем, я это лично чувствую», — признал Мельник.

По его словам, после очередного выступления в СМИ к нему обращаются представители немецких властей, которые укоряют его за такой шаг. Однако, подчеркнул дипломат, он не намерен отказываться от такого подхода.

«Мы не переходим красных линий, мы придерживаемся всех правил, мы действительно играем честно. Но мы это делаем по-новому. Иногда это срабатывает, иногда не срабатывает, но есть шансы на то, что нам удастся достучаться до политического бомонда, с одной стороны. А второй момент — это то, что мы всё-таки информируем немецкое общество», — заявил посол.

«Весь мир решает украинские проблемы»

Стоит отметить, что украинский посол, действительно, уже не в первый раз прибегает к услугам немецких СМИ, чтобы транслировать позицию Киева по ряду вопросов. По его собственным словам, он уже сбился со счёту, сколько раз давал интервью и комментарии, предположив, что эта цифра перевалила за отметку в 600—700 выступлений.

Согласно собранным публикациям на сайте посольства Украины в ФРГ, только за последние три месяца Мельник более десяти раз пообщался с различными СМИ — от таблоида Bild до немецкого медиа-концерна RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). При этом в основном все его комментарии строятся на претензиях к Берлину.

Так, 17 марта в своей статье для издания Berliner Zeitung Мельник заявлял о «моральном долге» Германии перед Украиной за «нацистскую тиранию», в связи с которым ФРГ должна приложить все усилия для «возвращения» Крыма Киеву. 1 сентября на страницах Die Welt он требовал от немецких властей способствовать немедленному принятию Украины в НАТО. 3 октября там же он призывал Берлин активнее поддерживать развёртывание военной учебной миссии ЕС в стране. А 17 ноября в интервью медиа-концерну Funke Mediengruppe сказал о необходимости оказать давление на Россию путём новых санкций.

Однако, как отмечал ранее в комментарии RT первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, пока украинский посол будет использовать такие методы ведения дипломатии в Германии, то продвижения в отношениях Киева и Берлина ждать не стоит. Он также отметил, что Мельник регулярно подталкивает Европу к войне с Россией либо оскорбляет европейцев в связи с недостаточно жёстким отношением к Москве.

По мнению экспертов, глава украинской дипмиссии, пытаясь выстраивать свою работу, слишком буквально воспринимает недавнее напутствие своего президента Владимира Зеленского о том, что «современная украинская дипломатия должна быть быстрой, амбициозной, креативной и результативной».

Флаги НАТО и Украины

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Между тем источник RT в министерстве иностранных дел Украины подтвердил слова Андрея Мельника о том, что немецкие власти предпочитают не реагировать на запросы представителей Киева, затягивая или пропуская сроки рассмотрений их обращений. При этом он признал, что посольство не может «диктовать Германии или другим странам ЕС правила игры и называть сроки рассмотрения обращений».

«Но часто нас и правда игнорируют. Например, было обращение в немецкие ведомства с просьбой рассмотреть репарации за утраченные во время Второй мировой войны культурные ценности. Часто обращаемся по вопросам бизнеса, когда у украинских компаний возникают различные проблемы. Но на них тоже, как правило, не отвечают. Вообще европейские чиновники общаются с нами нехотя», — рассказал собеседник RT.

Чтобы как-то улучшить ситуацию, Владимир Зеленский даже выпустил указ, в соответствии с которым комментировать внешнюю политику может только глава государства, премьер-министр или глава МИД, сообщил источник RT в офисе украинского президента.

«На Украине все считают, что могут делать громкие заявления. Часто они необдуманные, глупые, и первым лицам страны приходится оправдываться. Да, половина стран ЕС не поддерживают Украину. Но дипломаты не должны кричать об этом на каждом углу», — пояснил представитель офиса президента Украины на условиях анонимности.

В свою очередь источник RT в партии «Батькивщина» признал, что постоянные жалобы Киева уже «вызывают раздражение у ЕС и США».

«Весь мир решает украинские проблемы. И все должны: дать денег, взять в союзы, решить проблемы. Немцы вот тоже виноваты, не отвечают на обращения. Думаю, что подобные необдуманные публичные заявления только ухудшат положение Украины в мире», — заключил представитель «Батькивщины».

Непрофессионализм в работе

Опрошенные RT эксперты считают, что отношение немецких властей, на которое жалуется Андрей Мельник, — следствие усталости Берлина от претенциозных заявлений и требований украинской стороны.

«Всё-таки на Западе, в том числе в Германии, отношения с Украиной рассматривают не как отношения с равным партнёром, а как с проблемным пространством, представленным непрофессиональными дипломатами. Они постоянно делают заявления, ставящие в неудобное положение их союзников, так что последние таким образом демонстрируют недостаточное уважение и усталость от страны, которая в первую очередь является источником проблем», — пояснил в комментарии RT ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Он назвал вполне закономерной «аллергическую реакцию» руководства ФРГ, о которой упомянул посол, на попытки Киева насаждать свой взгляд на происходящие события.

«Украина исходит из неадекватной оценки себя, своего места в мире, международной ситуации вообще, пребывая больше в своих националистических фантазиях. Поэтому примерно такую же реакцию на действия и заявления Украины дают любые дипломаты и представители других стран. Тут Германия ничем особо не выделяется», — заметил аналитик.

МИД Украины

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С ним согласен и генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Он отметил, что желание Берлина ограничить контакты с украинскими дипломатами спровоцировано их вызывающим поведением.

«К тому же у Мельника явно приступ мании величия, потому что украинская политика даже несубъектна по отношению к германской. Не знаю, кто кому устраивает «холодный душ» в воображении украинских дипломатов, но реальная политика совершенно о другом», — выразил своё мнение RT Мухин.

По его словам, у Киева нет оснований предъявлять какие-либо претензии к Германии и говорить о её моральном долге и ответственности за нацистское прошлое, так как все подобные вопросы были решены Советским Союзом и Россией как его правопреемницей. К тому же на Украине в годы войны активно действовали УПА* («Украинская повстанческая армия». — RT) и другие подобные ей организации, которые открыто поддерживали фашистов, напомнил аналитик.

«Поэтому у Украины нет даже морального права ничего требовать, я уже не говорю о юридическом», — подчеркнул Мухин.

Он также отметил, что нынешние действия Киева на внешнеполитической арене только вредят ему, так как Украину из-за этого перестают считать серьёзным игроком, способным держать своё слово или проводить взвешенную политику.

«Украина стремится в Европейский союз, пытается быть ему нужной, полезной. Но она находится в статусе просящего, а не того, кого уговаривают присоединиться к сообществу. Поэтому язык ультиматума, который Киев использует в отношении Германии, неприемлем. Тем более что Берлин и так фактически во всём идёт на поводу у Украины, закрывая глаза на отказ её властей выполнять Минские соглашения и их провокации в Донбассе», — резюмировал Мухин.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

