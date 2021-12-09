Джабаров осудил заявление посла Украины о необходимости «холодного душа» для России

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT призыв посла Украины в Германии Андрея Мельника к новоизбранному канцлеру ФРГ Олафу Шольцу противодействовать российской политике.

Джабаров выразил сомнение в том, что Шольц прислушается к мнению Мельника, который, по словам сенатора, постоянно подталкивает Европу к войне с Россией либо оскорбляет европейцев в связи с недостаточно жёстким отношением к Москве.

«Поэтому я думаю, что, пока у Украины будет такой посол в Берлине, серьёзного продвижения в отношениях между Украиной и Германией быть не может. Он не созидатель — он разрушитель, поэтому это, кстати, его не украшает», — подчеркнул парламентарий.

Ранее Мельник призвал новоизбранного канцлера ФРГ Олафа Шольца противодействовать российской политике.

В частности, по его словам, Украина ждёт «мощного голоса из Берлина», чтобы обеспечить России «холодный душ», поскольку та якобы готовится к войне.