Посол Украины призвал нового канцлера ФРГ обеспечить «холодный душ» для России

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Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал новоизбранного канцлера ФРГ Олафа Шольца противодействовать российской политике.
Посол Украины призвал нового канцлера ФРГ обеспечить «холодный душ» для России
  • © germany.mfa.gov.ua

Об этом он заявил в комментарии Berliner Zeitung.

Мельник отметил, что официальный Киев возлагает особые надежды на новую власть в ФРГ.

По его словам, «особенно сейчас, после выборов нового федерального правительства... нужен мощный голос из Берлина, чтобы обеспечить холодный душ» для России, которая якобы готовится к войне.

Он выразил надежду на то, что Олаф Шольц проявит инициативу для предотвращения новой войны в Европе и поспособствует «прекращению оккупации Крыма и Донбасса».

Мельник также призвал нового канцлера ФРГ в ближайшие недели созвать нормандскую встречу в Берлине.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на американские и европейские источники сообщила, что США предупредили  союзников в Европе о риске «вторжения России» на Украину.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемой «истерию» против России в англоязычных и украинских СМИ.

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