Посол Украины призвал нового канцлера ФРГ обеспечить «холодный душ» для России
- © germany.mfa.gov.ua
Об этом он заявил в комментарии Berliner Zeitung.
Мельник отметил, что официальный Киев возлагает особые надежды на новую власть в ФРГ.
По его словам, «особенно сейчас, после выборов нового федерального правительства... нужен мощный голос из Берлина, чтобы обеспечить холодный душ» для России, которая якобы готовится к войне.
Он выразил надежду на то, что Олаф Шольц проявит инициативу для предотвращения новой войны в Европе и поспособствует «прекращению оккупации Крыма и Донбасса».
Мельник также призвал нового канцлера ФРГ в ближайшие недели созвать нормандскую встречу в Берлине.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на американские и европейские источники сообщила, что США предупредили союзников в Европе о риске «вторжения России» на Украину.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемой «истерию» против России в англоязычных и украинских СМИ.