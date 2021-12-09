В Госдуме раскритиковали слова посла Украины о необходимости «холодного душа» для России

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT призыв посла Украины в Германии Андрея Мельника к новоизбранному канцлеру ФРГ Олафу Шольцу противодействовать российской политике.
В Госдуме раскритиковали слова посла Украины о необходимости «холодного душа» для России
  • РИА Новости

Он отметил, что новый канцлер ФРГ является прагматичным человеком.

По его словам, Шольц понимает, что для Германии дружба и экономическое сотрудничество с Россией очень выгодны.

«Слушать украинского посла он не будет. Это всё сделано для украинских СМИ, для украинских политиков. Они уже ждали «холодного душа» после переговоров Путина и Байдена — не получилось. Для Германии Украина — это одна из территорий, которая не влияет на геополитические расклады в самой стране, не говоря уже о Европе. Новый канцлер будет строить свою политику с учётом своей психологии, своей идеологии, для него экономика и развитие своего государства — превыше всего», — пояснил депутат.

Он также выразил уверенность, что Шольц будет продолжать политику добрососедских отношений с Россией.

«Что касается Украины, то мы убеждаемся в очередной раз, что это недоговороспособная страна, сегодняшние политики выполняют роль, которая им определена, — роль постоянного раздражителя… Естественно, с такой политикой далеко не уедешь, все мировые державы уже находятся в непонимании, что делать с Украиной», — заключил собеседник RT.

Ранее Мельник призвал новоизбранного канцлера ФРГ Олафа Шольца противодействовать российской политике. В частности, по его словам, Украина ждёт «мощного голоса из Берлина», чтобы обеспечить России «холодный душ», поскольку та якобы готовится к войне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить