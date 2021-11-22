Европейский «спаситель»: как Польша продвигает повестку об «угрозе с Востока» среди стран ЕС

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна сегодня находится «на передовой» и защищает Евросоюз от угроз со стороны Белоруссии и России. По его словам, текущий миграционный кризис — это часть «гибридной войны», которую Москва и Минск якобы развернули против ЕС. За поддержкой в вопросе противостояния «угрозе с Востока» польский премьер намерен обратиться к соседям — странам Балтии. Агрессивную риторику Моравецкого эксперты оценивают как попытку Варшавы набить себе цену внутри ЕС на фоне обострения отношений с Брюсселем, а также продемонстрировать США, которые раздувают тему «российской угрозы», готовность следовать их курсу.

Польша сегодня находится «на передовой», противостоя угрозам, которые исходят от России и Белоруссии, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. По его словам, нынешний миграционный кризис на самом деле не что иное, как проявление «гибридной войны».

«Издалека эти события могут выглядеть как обычный миграционный кризис. Но это не он. Это — политический кризис, созданный для особой цели. Задача — дестабилизировать ситуацию в Европе впервые со времён окончания холодной войны 30 лет назад», — заявил Моравецкий.

При этом, по словам польского премьера, давление со стороны президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко якобы уже вовсю ощущается в Европе. В качестве примера он привёл повышение цен на энергоносители и сокращение поставок газа, возложив ответственность за это на Москву.

«Это только начало... Уверяю вас: Польша не поддастся шантажу и сделает всё, чтобы помешать злу, которое грозит Европе, — подчеркнул Моравецкий, добавив, что Варшава всегда была «в первых рядах», когда речь заходила о противостоянии различным вызовам. — Такова была солидарность Польши с другими странами свободного мира, задолго до образования Европейского Союза и НАТО».

В связи с этим он призвал другие государства Евросоюза поддержать Польшу в её борьбе и выразил благодарность Еврокомиссии, Великобритании и США за солидарность с Варшавой.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

AP

© Olivier Hoslet

Формируя коалицию

В вопросе противостояния Москве и Минску Моравецкий решил искать поддержки, в первую очередь, у соседей — в воскресенье, 21 ноября, он отправился в турне по странам Балтии. Польский премьер намерен встретиться с коллегами, чтобы обсудить совместное противодействие «угрозе с Востока». Он уже провёл переговоры с главой эстонского правительства Каей Каллас и литовского кабмина Ингридой Шимоните. По их итогам Моравецкий заявил о готовности закрыть польско-белорусскую границу, торговые и транзитные переходы, а также обсудить новые санкции против Минска.

Кроме того, по информации пресс-секретаря польского правительства Петра Мюллера, позднее у Моравецкого запланированы визиты и в другие страны Европы, где также будет обсуждаться актуальная повестка.

«Будут визиты в остальные страны Евросоюза и Европы, чтобы представить текущую геополитическую ситуацию и принять превентивные меры перед лицом потенциальных действий, которые могут исходить с восточной стороны, так, чтобы мы, как Европейский союз и Европа, как евроатлантический союз могли подготовиться к потенциальной угрозе с Востока», — заявил пресс-секретарь во время брифинга 20 ноября.

В числе прочего Мюллер обвинил Москву в кибератаках и манипуляциях с ценами на газ.

«С восточного направления мы видим как широкие кибернетические действия, кибератаки, так и действия, касающиеся манипулирования ценами на газ и манипулирования поставками газа, чтобы оказывать влияние на энергетический кризис, на цену газа и на цены энергии во всей Европе», — заявил он.

Российская сторона неоднократно отвергала подобные претензии и выражала готовность увеличить при необходимости поставки газа в ЕС. Так, Владимир Путин акцентировал внимание на том, что Москва не заинтересована «в бесконечном росте цен на энергоресурсы, в том числе и на газ». Более того, отмечал он, сложившаяся ситуация на энергорынке Европы — дело рук самих европейских политиков.

«Это рукотворный результат экономической политики Еврокомиссии. Россия здесь вообще ни при чём», — подчеркнул российский лидер на заседании международного клуба «Валдай».

Участок магистрального газопровода «Северный поток» в немецком городе Любмин

РИА Новости

© Григорий Сысоев

При этом непричастность Москвы к манипуляции европейскими ценами на энергоносители признают и в самом ЕС. В частности, об этом в октябрьском интервью газете Financial Times заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом же говорили и в США.

«Давайте говорить начистоту: Россия не создавала газовый кризис в Европе», — заявил старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Эймос Хокстин, выступая 29 октября в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

«Атака» мигрантами

Но если по газовой теме между ЕС и Россией ещё идёт конструктивный диалог, то в отношении беженцев на своих восточных границах страны Запада заняли непримиримую позицию, голословно обвиняя Москву и Минск в создании миграционного кризиса, отмечают аналитики. И эту позицию активно поддерживают Соединённые Штаты, которым содействует та же Польша.

В частности, Матеуш Моравецкий заявил, что миграционный кризис на польско-белорусской границе может быть отвлекающим манёвром России в её планах «нападения» на Украину.

«Мы не можем ничего исключать. Мы не знаем, что ещё они планируют», — заявил Моравецкий в интервью газете Bild 18 ноября.

Мигранты на польско-белорусской границе

AP

© Leonid Shcheglov / BelTA

В России неоднократно указывали на безосновательность подобных обвинений и отрицали причастность к сложившейся ситуации. Более того, как сказал Владимир Путин, причины нынешнего наплыва мигрантов к европейским границам стоит искать в политике самих западных стран.

«Они носят и политический, и экономический, и военный характер. Военный, потому что все принимали участие, скажем, в операциях в Ираке… и в Афганистане 20 лет воевали. А экономические (причины. — RT) — очень высокие социальные пособия в Европе для мигрантов», — сказал президент.

По словам Путина, тем, кто продолжает во всём винить Москву, стоит заняться собственными внутренними проблемами, а не перекладывать их с больной головы на здоровую.

Образ «спасителя»

Как отмечают эксперты, Польша не в первый раз примеряет на себя образ «общеевропейского спасителя». Традиция приписывать себе заслуги по «сдерживанию» России уходят глубоко в историю, напомнил ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский. Поэтому Варшава сейчас с удвоенной силой раскручивает удачно подвернувшуюся тему мигрантов, чтобы укрепить свой авторитет перед Брюсселем.

«Если посмотреть на польскую историю, то мысль о том, что Польша находится у края западной цивилизации, является бастионом Европы и якобы постоянно спасает Запад от «страшного» Востока, настолько прочно укоренилась в польском сознании, что теперь Варшаве постоянно требуются новые предлоги для воплощения этой идеи», — сказал Неменский в комментарии RT.

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Тем более что ввиду последних разногласий с Брюсселем по поводу верховенства общеевропейской правовой системы Варшаве как никогда нужны поводы, чтобы восстановить своё реноме среди стран ЕС, которые критиковали её позицию.

«Польше очень не хватает подтверждений агрессии против неё и всей Европы со стороны Востока. И она эти подтверждения пытается найти в любой мелочи, чтобы решить свои политические задачи в отношениях с европейскими партнёрами», — добавил эксперт.

В свою очередь, старший научный сотрудник центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко отметил, что польские власти пытаются реабилитироваться в глазах Брюсселя после того, как они вступили в противостояние с Брюсселем, пытаясь утвердить политику верховенства национального права над общеевропейским.

«Поэтому польские власти сейчас ищут предлоги, чтобы показать Брюсселю, какую значимую роль они играют в безопасности Евросоюза, и чтобы не допустить прессинга с его стороны. Для этого образ «европейского спасителя» как раз подходит», — пояснил собеседник RT.

Кроме того, Польша пытается выслужиться перед Соединёнными Штатами, поддержав продвигаемую ими повестку о нарастании «российской угрозы», чтобы те и дальше считали их стратегическими партнёрами и поддерживали различными проектами, отмечают эксперты.

«К примеру, у Варшавы и Вашингтона были планы по превращению Польши в хаб для распределения американского СПГ по странам ЕС. Соответственно Польша получала бы от этого финансовую прибыль, которую могла бы использовала в том числе и на содержание американских военных баз на своей территории», — рассказал аналитик.

А чтобы голос Польши звучал более убедительно в общеевропейском пространстве, Матеуш Моравецкий и организовал эту поездку к своим идейным союзникам — прибалтам — в надежде, что они поддержат позиции его страны внутри ЕС, полагают аналитики.

«Польша спешит сверить часы со своими прибалтийскими партнёрами, чтобы жёстче продвигать в Евросоюзе антироссийскую повестку. Будь на то воля Варшавы, Россию бы уже давно подвергли изоляции на международном уровне. А Латвия, Литва и Эстония поддержали бы такой шаг. Тем более что все они чувствуют поддержку со стороны США», — резюмировал Олег Неменский.