«Экономическая колонизация»: почему в Польше заговорили об угрозе распада Евросоюза

Европейский союз может распасться, если некоторые государства будут навязывать свою волю партнёрам по объединению, заявили в правительстве Польши. Ранее Варшава и Будапешт заблокировали принятие европейского бюджета и антикризисного фонда ЕС. Польшу и Венгрию возмутила привязка финансовой помощи странам к вопросу верховенства права. В Варшаве считают подобное условие вмешательством во внутренние дела государства. По мнению экспертов, подобные заявления направлены на сохранение финансовых потоков из Евросоюза и не приведут к выходу страны из блока.

Европейскому союзу грозит распад, если отдельные страны смогут навязывать свою волю другим государствам, нарушая при этом правила и договоры. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, комментируя спор между Варшавой и Брюсселем из-за бюджета ЕС.

16 ноября Польша и Венгрия заблокировали принятие бюджета Евросоюза на 2021—2027 годы на сумму €1,074 трлн и программы восстановления европейской экономики от пандемии COVID-19 объемом в €750 млрд. Варшаву и Будапешт не устроил заложенный в план механизм, ставящий распределение финансирования в зависимость от соблюдения странами принципа верховенства права.

Повторное рассмотрение бюджетного пакета состоялось 19 ноября в рамках переговоров лидеров стран ЕС. Однако политикам не удалось договориться о разблокировке проекта бюджета. По итогам обсуждения канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила журналистам, что сторонам не удалось достичь консенсуса по вопросу верховенства права. Вето, наложенное Венгрией и Польшей, сохраняется, поэтому переговоры с этими странами будут продолжены, пояснила Меркель.

Михал Дворчик

globallookpress.com

© Wojciech Olkuśnik/Polska Agencja Prasowa

В преддверии онлайн-встречи нижняя палата польского парламента приняла резолюцию в поддержку действий правительства. Сейм приветствовал решение Варшавы заблокировать дальнейшую работу над европейским бюджетом.

Однако глава оппозиционной польской партии «Гражданская платформа» Борис Будка обвинил власти страны в предательстве национальных интересов. По мнению политика, правительство заблокировало европейский бюджет ради достижения личных политических целей. Будка напомнил о том, что ранее премьер-министр сам называл нынешний вариант бюджета наилучшим для Польши.

В свою очередь, Дворчик заявил, что правительство борется и за сильный Европейский союз, и за суверенную Польшу. По словам главы канцелярии премьер-министра, «ЕС состоит из группы стран, которые воспринимают себя как партнёров, а не группы, которой присущ шантаж или реализация отдельных проектов чиновников ЕС за счёт других стран».

«В длительной перспективе мы боремся за существование ЕС. Он был создан в качестве союза стран, которые относились друг к другу по-партнёрски и на честных условиях. Сегодня некоторые страны хотят это изменить и навязать свою волю, а это, в свою очередь, может привести к распаду ЕС», — считает Дворчик.

Финансовый вопрос

По мнению польской стороны, требования, заложенные в проект европейского бюджета, являются первым шагом к тому, чтобы заставить страну принять европейский подход в отношении ряда вопросов.

«Это (привязка финансирования к вопросам верховенства права. — RT) инструмент политической, культурной и, в конечном счёте, экономической колонизации», — заявил польский министр юстиции Збигнев Зебро.

Напомним, Польша входит в число крупных получателей поддержки из европейского бюджета. Как сообщали ранее в польском правительстве, Варшаве удалось договориться о предоставлении ей до 2027 года в качестве субсидий и кредитов под очень низкие проценты около €165 млрд. Но польская сторона получит доступ к этим средствам в случае, если бюджетный план Евросоюза будет одобрен.

Верховный суд Польши

Reuters

© Kacper Pempel

Берлин уже призвал Варшаву и Будапешт не блокировать соглашение о европейском бюджете и финансовой помощи для восстановления экономики ЕС. Министр по европейским делам ФРГ Майкл Рот напомнил, что европейцы нуждаются в средствах нового бюджета и фонда восстановления экономики.

В свою очередь, Париж занял более жёсткую позицию в вопрос переговоров с Варшавой и Будапештом. Как заявил ранее госсекретарь Франции по европейским делам Клеман Бон, Евросоюз ищет решение спора, но, если оно не будет найдено, будет «двигаться дальше» без Венгрии и Польши.

По мнению руководителя Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Алексея Кузнецова, подлинные причины разногласий связаны с тем, что Польша на протяжении долгого времени получала из бюджета ЕС значительно больше средств, чем вносила. И сейчас Варшава борется за право оставаться одним из ключевых получателей финансовой поддержки. Со своей стороны, Брюссель готов урезать дотации под предлогом нарушения в Польше принципа верховенства права.

«Варшава добивается сохранения статуса-кво и торгуется. Все громкие заявления об угрозе для целостности ЕС — просто риторика в рамках этой борьбы», — отметил эксперт в комментарии RT.

Принципиальные противоречия

Доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули полагает, что Варшава приняла на свой счёт оговорки, которые содержатся в бюджетном плане, поскольку давно подвергается критике со стороны ЕС наравне с Венгрией.

«Польшу обвиняют в том, что она нарушает принципы, на которых строится Евросоюз, его конституциональные основы. Независимость судебной власти — один из базовых принципов ЕС. Когда же польское правительство говорит о том, что правила нарушает Брюссель, нужно понимать, что Польша — довольно консервативная страна. Многие вещи польские власти толкуют по-своему — с этим и связаны расхождения», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Ярослав Качиньский

AFP

© Wojtek RADWANSKI

Напомним, разногласия между Варшавой и Европейским союзом начались после того, как консерваторы из партии «Право и справедливость» («ПиС») пришли к власти в Польше по итогам выборов 2015 года. Вскоре новое польское правительство взялось за реформу судебной системы страны. Однако, по мнению критиков, все изменения преследовали одну цель: поставить суды в зависимость от исполнительной ветви власти. В частности, по инициативе «ПиС» в Польше был принят закон, согласно которому судьи Верховного суда должны уходить в отставку по достижении пенсионного возраста. Для мужчин этот возраст составляет 65 лет, для женщин — 60 лет.

При этом согласно Конституции Польши, судьи ВС могут занимать пост до 70 лет. Нововведения затронули около 40% прошлого состава Верхового суда, включая его первого председателя Малгожату Герсдорф. Разрешить судье ВС остаться на посту после достижения пенсионного возраста по новым нормам может президент страны.

Кроме того, правящая партия провела закон, запрещающий Конституционному суду рассматривать дела в произвольном порядке. Также КС обязали принимать решения двумя третями голосов, а не простым большинством, как это было прежде.

Судебная реформа была расценена многими поляками как наступление властей на независимость судебной системы. В Польше прошли масштабные акции протеста, однако оппозиции не удалось добиться пересмотра или отмены новых правил.

Возмутились действиями партии Качиньского и в Брюсселе. В декабре 2017 года против Польши была запущена санкционная процедура, предусмотренная Лиссабонским договором. Однако эта инициатива так и не была воплощена в жизнь. В качестве ещё одной меры Еврокомиссия рассматривала сокращение финансирования стран, замеченных в наступлении на принцип верховенства права. Речь шла о Польше и Венгрии. Соответствующая инициатива была заложена ещё в мае 2018 года в проекте европейского бюджета на 2021—2027 годы — документ уже тогда был разработан Еврокомиссией.

Дефицит единения

Бюджетный спор между Варшавой и Брюсселем разворачивается на фоне протестов в Польше против решения властей о запрете абортов. Ранее Конституционный суд Польши подтвердил запрет на прерывание беременности в случае выявления у плода тяжёлых нарушений развития. Этот шаг властей спровоцировал массовые протесты, выступления возмущённых граждан продолжаются.

Впрочем, эксперты сомневаются, что Варшава и Брюссель дойдут в своём противостоянии до серьёзной конфронтации. По мнению Алексея Кузнецова, сейчас ЕС постарается найти какой-то компромисс. Это позволит каждой из стороны заявить, что она победила в споре.

«Что же касается перспектив выхода Польши из ЕС, то такая вероятность близка к нулю», — добавил эксперт.

Протесты против решения властей по теме абортов в Польше, 18 ноября 2020 г

Reuters

© Slawomir Kaminski/Agencja Gazeta

Похожей точки зрения придерживается и Александр Тэвдой-Бурмули. По словам эксперта, активность Польши и её протест против политики ЕС не может подорвать единство союза, поскольку польская сторона сейчас сама испытывает дефицит единства.

«Польское правительство внутри страны подвергается серьёзной критике, многие слои общества возмущены решением по абортам. Сейчас правительство представляет не всю страну, а лишь чуть более половины населения. Скорее всего, Варшава добьется какого-то формального компромисса с Брюсселем», — считает аналитик.

При этом упреки Варшавы в адрес европейских партнёров не имеют под собой существенных оснований, полагает эксперт. Дело в том, что правопорядок Евросоюза предполагает, что, если какая-то страна не соблюдает условий нахождения в союзе, к ней могут применяться санкции. Обычно это урезание субвенций, пояснил Тэвдой-Бурмули.

«И этот рычаг влияния на Польшу и Венгрию в любом случае сохраняется у Евросоюза. Сама же Польша Евросоюз не покинет, поскольку она не выживет без дотаций из европейского бюджета», — подытожил эксперт.