В Польше планируют продолжать акции протеста из-за закона об абортах

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Протестующие в Польше из-за закона об абортах намерены продолжать проводить демонстрации в стране, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Об этом в эфире Radio ZET заявила представитель консультативного совета протестного движения Надя Олещук.
В Польше планируют продолжать акции протеста из-за закона об абортах
  • Reuters

«Международные исследования показывают, что демонстрации мало влияют на эпидемию. Об этом же говорят протесты в США. Мы на свежем воздухе, у нас есть маски», — цитирует её РИА Новости.

Вместе с этим она добавила, что даже если протесты прекратятся сейчас из-за коронавируса, они всё равно со временем вернутся.

«Потому что разочарование и социальное недовольство никуда не денутся», — добавила Олещук.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий осудил разгоревшиеся в стране протесты против запрета на аборты.

22 октября «Газета.Ru» писала, что Конституционный суд Польши признал несоответствующим Конституции положение законодательства, допускающее прерывание беременности в случае обнаружения у плода тяжёлого и необратимого дефекта или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни.

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