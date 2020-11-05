В Польше планируют продолжать акции протеста из-за закона об абортах
- Reuters
«Международные исследования показывают, что демонстрации мало влияют на эпидемию. Об этом же говорят протесты в США. Мы на свежем воздухе, у нас есть маски», — цитирует её РИА Новости.
Вместе с этим она добавила, что даже если протесты прекратятся сейчас из-за коронавируса, они всё равно со временем вернутся.
«Потому что разочарование и социальное недовольство никуда не денутся», — добавила Олещук.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий осудил разгоревшиеся в стране протесты против запрета на аборты.
22 октября «Газета.Ru» писала, что Конституционный суд Польши признал несоответствующим Конституции положение законодательства, допускающее прерывание беременности в случае обнаружения у плода тяжёлого и необратимого дефекта или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни.