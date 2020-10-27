Премьер Польши осудил протесты в стране

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий осудил разгоревшиеся в стране протесты против запрета на аборты.
Премьер Польши осудил протесты в стране
  • Reuters

Соответствующее заявление он сделал в интервью изданию Gazeta Polska.

«Вопрос о допустимости прерывания беременности во всём мире вызывает эмоции, но масштабы агрессии и языка вражды, наблюдаемые в Польше в последние дни, не могут быть оправданы», — цитирует его «Польское радио».

Премьер добавил, что в Польше всё также допускается прерывание беременности, если она является результатом преступления или угрожает здоровью и жизни матери. 

22 октября «Газета.Ru» писала, что Конституционный суд Польши признал несоответствующим Конституции положение законодательства, допускающее прерывание беременности в случае обнаружения у плода тяжёлого и необратимого дефекта или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни.

В итоге данное решение привело к массовым протестам и даже беспорядкам в стране.

В августе министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак поддержал протесты в Белоруссии. В свою очередь, Моравецкий предложил открыть границы страны для «подвергнувшихся репрессиям» граждан Белоруссии.

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