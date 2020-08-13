Глава Минобороны Польши прокомментировал протесты в Белоруссии

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак прокомментировал протесты в Белоруссии.

«Весь свободный мир, конечно, за то, чтобы Белоруссия была демократическим государством и чтобы воля белорусского народа уважалась властями. Понятно, что белорусский народ просыпается, и эти тенденции к свободе следует поддерживать», — заявил он в эфире Польского радио 1.

Он добавил, что, по его мнению, «то, что делается в Белоруссии, — прежде всего дело соседской поддержки».

На вопрос, должно ли НАТО вмешаться в происходящее в Белоруссии, Блащак ответил, что он не думает, чтобы «это была хорошая тема для Североатлантического союза».

Ранее сообщалось, что ситуацию в Белоруссии обсудят главы МИД стран Евросоюза на чрезвычайной видеоконференции в пятницу, 14 августа.