Польский премьер предложил открыть границы для пострадавших белорусов

Польский премьер Матеуш Моравецкий предложил открыть границы страны для «подвергнувшихся репрессиям» граждан Белоруссии.

По его словам, безопасность Европы и Польши невозможна без безопасности Белоруссии.

«Мы открыли белорусам наши сердца, сегодня мы хотим также открыть для них свои границы... Мы хотим показать себе и всей Европе, что Белоруссия может рассчитывать на солидарность Польши», — приводит его слова РИА Новости.

В рамках «плана солидарности» он предложил помочь белорусам, которых «выгнали с работы, которые были избиты, ранены».

Он также предложил другие меры, в том числе стипендиальные и научные программы, помощь независимым СМИ и запуск новой программы для неправительственных организаций, сообщает РИА Новости.

«Наши действия не будут вмешательством во внутренние дела соседа. Мы можем и должны протянуть руку помощи белорусам», — сказал Моравецкий.

Ранее в МИД Литвы пообещали финансовую поддержку гражданам, пострадавшим в ходе протестов в Белоруссии.

В МВД Белоруссии отметили, что ситуация с протестными акциями за прошедшие сутки стала самой спокойной за последние четыре дня.

За время протестов в республике 9—13 августа пострадали более 100 сотрудников правоохранительных органов Белоруссии.