Литва окажет финансовую помощь пострадавшим в протестах в Белоруссии
- Reuters
«Литва решила выделить финансовые средства для оказания помощи пострадавшим во время недавних протестов в Белоруссии», — написал он в своём Twitter.
Ранее в МВД Белоруссии отметили, что ситуация с протестными акциями за прошедшие сутки стала самой спокойной за последние четыре дня.
За время протестов в республике 9—13 августа пострадали более 100 сотрудников правоохранительных органов Белоруссии.
В то же время глава МВД Белоруссии Юрий Караев взял на себя ответственность за травмы, полученные случайными людьми на протестах, и извинился.