Литва окажет финансовую помощь пострадавшим в протестах в Белоруссии

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что страна окажет финансовую поддержку гражданам, пострадавшим в ходе протестов в Белоруссии.

«Литва решила выделить финансовые средства для оказания помощи пострадавшим во время недавних протестов в Белоруссии», — написал он в своём Twitter.

Ранее в МВД Белоруссии отметили, что ситуация с протестными акциями за прошедшие сутки стала самой спокойной за последние четыре дня.

За время протестов в республике 9—13 августа пострадали более 100 сотрудников правоохранительных органов Белоруссии.

В то же время глава МВД Белоруссии Юрий Караев взял на себя ответственность за травмы, полученные случайными людьми на протестах, и извинился.