В МВД Белоруссии оценили ситуацию с протестами

Ситуация с протестными акциями в Белоруссии за прошедшие сутки стала самой спокойной за последние четыре дня. С таким заявлением выступила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

«Прошедшие сутки стали самыми спокойными за последние четыре дня. Имевшие место акции в большинстве своём носили мирный характер... Лишь в отдельных случаях в ходе несанкционированных мероприятий действия некоторых лиц носили агрессивный характер», — написала она в Telegram.

Чемоданова сообщила, что в Витебске сотрудник МВД получил телесные повреждения.

«В МВД озабочены проблемой переполненности мест содержания задержанных. Свыше двух тысяч граждан уже отпущены домой. Этот процесс идёт непрерывно, продолжается и сейчас», — отмечается в тексте.

Ранее замглавы МВД Белоруссии Александр Барсуков сообщил, что издевательств над задержанными на протестах в Минске не было.