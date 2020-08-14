В МВД Белоруссии оценили ситуацию с протестами
- Reuters
«Прошедшие сутки стали самыми спокойными за последние четыре дня. Имевшие место акции в большинстве своём носили мирный характер... Лишь в отдельных случаях в ходе несанкционированных мероприятий действия некоторых лиц носили агрессивный характер», — написала она в Telegram.
Чемоданова сообщила, что в Витебске сотрудник МВД получил телесные повреждения.
«В МВД озабочены проблемой переполненности мест содержания задержанных. Свыше двух тысяч граждан уже отпущены домой. Этот процесс идёт непрерывно, продолжается и сейчас», — отмечается в тексте.
Ранее замглавы МВД Белоруссии Александр Барсуков сообщил, что издевательств над задержанными на протестах в Минске не было.