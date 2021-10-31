«Признавать свои ошибки не хочется»: как развивается энергетический кризис в Европе

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не располагает доказательствами манипулирования ценами на энергоносители в Европе со стороны России. Между тем глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон обвинил «Газпром» в якобы злоупотреблении доминирующим положением и провоцировании роста цен на газ в европейских странах. С точки зрения аналитиков, украинские власти не могут признать, что ситуация с высокими ценами на газ в Европе возникла по вине Брюсселя.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не располагает доказательствами того, что Россия якобы манипулирует ценами на энергоносители. Он подчеркнул, что никого не обвиняет.

Он также сказал, отвечая на вопрос о влиянии, которым обладает «Газпром» в Европе, что «дело не в наличии или отсутствии чрезмерной зависимости от определённой компании».

«Вопрос в том, как создавать альтернативы. И единственные альтернативы здесь — это возобновляемые источники энергии в Европе и, разумеется, европейская атомная энергетика», — отметил Макрон в интервью газете Financial Times.

При этом он не считает, что цены могут быть снижены при существующей нагрузке по части спроса. Однако, по его словам, в преддверии зимы важно избежать срыва поставок и дальнейшего роста цен.

«В предстоящие недели и месяцы нам нужно добиться лучшей видимости и стабильности цен, чтобы напряжённость по вопросу цен на энергию не порождала неопределённость и не подрывала процесс восстановления мировой экономики», — сказал Макрон.

Между тем глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон считает, что к росту цен на газ в Европе привела деятельность «Газпрома», который якобы злоупотребляет своим доминирующим положением, создавая энергетический кризис.

Стоит отметить, что накануне «Газпром» продлил на пять лет договор с Молдавией о поставках голубого топлива, прокачка которого начнётся 1 ноября. Как говорится в пресс-релизе компании, контракт пролонгирован «на взаимовыгодных условиях». По данным молдавского Министерства инфраструктуры, на переговорах с российской стороной была утверждена формула расчёта цены на газ, а также порядок аудита долга, который был накоплен компанией «Молдовагаз». Как уточнил вице-премьер республики Андрей Спыну на своей странице в Facebook, Кишинёв будет закупать российский газ примерно по $450 за 1 тыс. куб. м. При этом рыночная цена на газ в Европе составляет порядка $800 за 1 тыс. куб. м.

Российская позиция

Напомним, Москва не раз отвергала обвинения в провоцировании энергетического кризиса в Европе.

20 октября президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства заявил, что РФ не заинтересована «в бесконечном росте цен на энергоресурсы, в том числе и на газ».

«Тем не менее происходит то, что происходит, уже помимо нашей воли. Это всё в значительной степени рукотворные вещи, которые сделаны нашими коллегами, в том числе в Европе. Но для нас тоже могут быть определённые последствия», — отметил российский лидер, пояснив, что речь идёт, в частности, о грядущем росте цен на удобрения, производящиеся на основе голубого топлива, а также о возможном увеличении стоимости продовольственных товаров в РФ.

Путин напомнил, что причины газового кризиса в Европе кроются в том числе в сокращении угольной и атомной генерации, «достаточно жёсткой зиме прошлого года» и недостатке ветровой генерации.

Север Германии

AP

© Michael Probst

«Всё это привело к дефицитам и к недозакачке в подземные хранилища газа. А это вызывает нервозность на рынке», — пояснил президент России.

27 октября Путин напомнил, что цены спотовых, краткосрочных контрактов в Европе по-прежнему высоки, а уровень запасов газа в подземных хранилищах существенно ниже среднего показателя за последние пять лет.

«Это снижение собственной добычи газа в Европе, сокращение поставок СПГ на европейские рынки, прежде всего из Соединённых Штатов Америки, они сняли с европейского рынка значительный объём. Кстати, «Газпром» их восполнил, даже поставил больше», — отметил президент РФ.

Он также подчеркнул, что «Газпром» в полном объёме выполняет долгосрочные соглашения с европейскими странами.

Кроме того, как написала официальный представитель российского МИД Мария Захарова 29 октября в своём Telegram-канале, в ЕС «прекрасно знают», что Россия использует газ «не для шантажа, а для обоюдовыгодного сотрудничества».

«Решили испытать судьбу»

Как отмечают, со своей стороны, эксперты, президент Франции стал одним из немногих западных политиков, кто объективно оценивает ситуацию, сложившуюся на европейском энергетическом рынке.

«Французский лидер в отличие от большинства глав стран ЕС может позволить себе сказать правду о роли РФ на энергорынке Европы», — сказал в беседе с RT главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.

Он также обратил внимание на то, что, несмотря на объяснения Москвы и тезисы Парижа, Киев всё равно продолжает обвинять Россию в развязывании европейского газового кризиса.

По его словам, киевские власти не могут публично признать, что Брюссель допустил стратегический просчёт при переходе от контрактных цен, отказавшись от анализа ситуации в мире в связи с пандемией, её негативным влиянием на экономику и другими факторами.

«Даже после того, как цены на газ и электроэнергию начали резко расти, ЕС не сделал нужные выводы. Но признавать свои ошибки европейским чиновникам, конечно же, не хочется. И Киев, который решил последовать примеру Европы в газовом вопросе, правду тоже раскрывать не намерен: ведь намного больше политических очков получится заработать на обвинениях в адрес России. Так можно замаскировать собственные провалы», — пояснил эксперт.

В свою очередь, директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в разговоре с RT напомнил, что газовый вопрос для Украины — традиционная тема для нападок на Россию. При этом он обращает внимание на то, что украинская сторона не говорит о том, что это именно Европа либерализировала свой рынок, в результате чего европейские биржи стали соревноваться по ценам на газ с азиатскими.

«Но никакой здравомыслящий человек, а тем более производитель или покупатель газа, не будет рисковать, подспудно зная, что цены могут отличаться в десятки раз. Но европейские страны решили испытать судьбу», — считает эксперт.

По словам Правосудова, в этой ситуации «Газпром» наращивает поставки, но из-за конъюнктуры европейского газового рынка это не может резко сбить цену на газ.

Логотип компании «Газпром»

Reuters

© Evgenia Novozhenina/File

По мнению Правосудова, исход энергетического кризиса в Европе во многом будет зависеть от погодных условий зимой.

«Если эти месяцы будут аномально тёплыми, то энергетические проблемы европейских стран постепенно сойдут на нет, скачков цен на газ ожидать не стоит. Но если же зима будет аномально холодной, газовый рынок будет лихорадить ещё сильнее», — заключил эксперт.