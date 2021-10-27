Президент России Владимир Путин заявил о крайне нестабильной ситуации на рынке энергоносителей.

«Мы с вами регулярно проводим такие обсуждения, и это очень важно, особенно на фоне текущей ситуации на мировом рынке энергоносителей. А она, как знаете, остаётся крайне нестабильной. Прежде всего имею в виду конъюнктуру европейского рынка природного газа», — сказал Путин на совещании.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что ситуация на энергетическом рынке Европы является ужасной по причине подорожания электричества и газа.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что ситуация на энергетическом рынке Европы, в том числе газовом, вряд ли выправится в краткосрочной перспективе.