Вучич назвал ситуацию в сфере энергетики в Европе ужасной

Ситуация на энергетическом рынке Европы является «ужасной» по причине подорожания электричества и газа, заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Энергетическая ситуация ужасна. На бирже у нас цена 229 евро за мегаватт. Самую низкую цену в Европе, менее 100 евро за мегаватт, на бирже имеют Германия, Словакия и Польша», — цитирует РИА Новости Вучича.

Согласно ожиданиям, до декабря в Сербии будут завершены работы, которые позволят увеличить производство электроэнергии на 650 мегаватт.

Президент добавил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным назначена предварительно на 25 ноября.

Ранее Александр Вучич заявил, что в рамках своего предстоящего визита в Россию планирует выступить в Государственной думе на русском языке.