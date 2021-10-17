Вучич намерен выступить на русском языке во время визита в Россию

Сербский президент Александр Вучич заявил, что в рамках своего предстоящего визита в Россию планирует выступить в Государственной думе на русском языке.

«Буду выступать в Государственной думе и на российском телевидении, впервые на русском языке», — приводит РИА Новости слова Вучича.

Как пишет агентство, сербский политик встретился со своей бывшей классной руководительницей, преподавателем русского языка Ириной Галкиной.

«Сейчас каждый второй день у меня занятия по русскому языку для улучшения знаний», — рассказал он.

Ранее Вучич заявлял, что намерен просить попросить у российского лидера Владимира Путина оставить в 2022 году нынешнюю закупочную цену на природный газ для Сербии.