Вучич намерен выступить на русском языке во время визита в Россию

Короткая ссылка
Сербский президент Александр Вучич заявил, что в рамках своего предстоящего визита в Россию планирует выступить в Государственной думе на русском языке.
Вучич намерен выступить на русском языке во время визита в Россию
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

«Буду выступать в Государственной думе и на российском телевидении, впервые на русском языке», — приводит РИА Новости слова Вучича.

Как пишет агентство, сербский политик встретился со своей бывшей классной руководительницей, преподавателем русского языка Ириной Галкиной.

«Сейчас каждый второй день у меня занятия по русскому языку для улучшения знаний», — рассказал он.

Ранее Вучич заявлял, что намерен просить попросить у российского лидера Владимира Путина оставить в 2022 году нынешнюю закупочную цену на природный газ для Сербии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить