Вучич заявил о намерении обсудить с Путиным вопрос поставки газа
«Я буду просить Путина продлить сниженную цену (на газ. — RT)», — заявил Вучич.
По его словам, в России предложили изменить формулу расчёта газа, тем самым повысив закупочную стоимость для республики.
Таким образом, с нового года планируется увеличить стоимость 1 тыс. кубометров природного газа с $510 до $790.
Президент Сербии также подчеркнул, что встреча с Путиным имеет решающее значение.
Ранее Вучич на брифинге по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым сообщил, что просил у российских официальных лиц, включая президента России, самой благоприятной цены на газ в Европе.