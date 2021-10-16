Вучич заявил о намерении обсудить с Путиным вопрос поставки газа

Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала TV Prva заявил, что намерен просить у российского лидера Владимира Путина оставить в 2022 году нынешнюю закупочную цену на природный газ для Сербии.

«Я буду просить Путина продлить сниженную цену (на газ. — RT)», — заявил Вучич.

По его словам, в России предложили изменить формулу расчёта газа, тем самым повысив закупочную стоимость для республики.

Таким образом, с нового года планируется увеличить стоимость 1 тыс. кубометров природного газа с $510 до $790.

Президент Сербии также подчеркнул, что встреча с Путиным имеет решающее значение.

Ранее Вучич на брифинге по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым сообщил, что просил у российских официальных лиц, включая президента России, самой благоприятной цены на газ в Европе.