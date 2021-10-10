Вучич попросил у Путина самую благоприятную цену на газ в Европе

Президент Сербии Александр Вучич на брифинге по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым сообщил, что просил у российских официальных лиц, включая президента России Владимира Путина, самой благоприятной цены на газ в Европе.

Он передал своё обращение к Путину через посещавшего Сербию с визитом вице-премьера Юрия Борисова.

«Я попросил министра Лаврова, я попросил президента Путина. Передал ему (письмо), попросил Борисова. И мне не стыдно это признать: мы надеемся, что у Сербии будет самая благоприятная цена газа в Европе. Я этого не скрываю — я борюсь за наш народ», — сказал Вучич.

Ранее Вучич рассказал о переговорах Сербии и России по газу.

Также Вучич заявил, что, по его мнению, энергетический кризис в Европе продлится от полугода до двух лет.