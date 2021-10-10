Вучич попросил у Путина самую благоприятную цену на газ в Европе
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Он передал своё обращение к Путину через посещавшего Сербию с визитом вице-премьера Юрия Борисова.
«Я попросил министра Лаврова, я попросил президента Путина. Передал ему (письмо), попросил Борисова. И мне не стыдно это признать: мы надеемся, что у Сербии будет самая благоприятная цена газа в Европе. Я этого не скрываю — я борюсь за наш народ», — сказал Вучич.
Ранее Вучич рассказал о переговорах Сербии и России по газу.
Также Вучич заявил, что, по его мнению, энергетический кризис в Европе продлится от полугода до двух лет.