Вучич рассказал, сколько продлится энергокризис в Европе
- AP
Об этом он рассказал на брифинге по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.
«Не решится этот кризис сам по себе. В ближайшие шесть месяцев кризис не решится. А боюсь, что, может, и два года будет продолжаться», — приводит РИА Новости его слова.
По его прогнозу, это будет влиять на рост цен в разных областях, в том числе на стоимость продовольствия и стройматериалы.
Ранее Вучич рассказал о переговорах Сербии и России по газу.