Вучич рассказал, сколько продлится энергокризис в Европе

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что, по его мнению, энергетический кризис в Европе продлится от полугода до двух лет.

Об этом он рассказал на брифинге по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Не решится этот кризис сам по себе. В ближайшие шесть месяцев кризис не решится. А боюсь, что, может, и два года будет продолжаться», — приводит РИА Новости его слова.

По его прогнозу, это будет влиять на рост цен в разных областях, в том числе на стоимость продовольствия и стройматериалы.

Ранее Вучич рассказал о переговорах Сербии и России по газу.