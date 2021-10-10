Вучич рассказал, сколько продлится энергокризис в Европе

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что, по его мнению, энергетический кризис в Европе продлится от полугода до двух лет.
Вучич рассказал, сколько продлится энергокризис в Европе
  • AP

Об этом он рассказал на брифинге по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Не решится этот кризис сам по себе. В ближайшие шесть месяцев кризис не решится. А боюсь, что, может, и два года будет продолжаться», — приводит РИА Новости его слова.

По его прогнозу, это будет влиять на рост цен в разных областях, в том числе на стоимость продовольствия и стройматериалы.

Ранее Вучич рассказал о переговорах Сербии и России по газу.

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