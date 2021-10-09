Вучич рассказал о переговорах Сербии и России по газу

Президент Сербии Александр Вучич рассказал о переговорах сербской и российской сторон о ценах на газ.

«Мы с русскими договариваемся, чтобы цена в $270 за 1 тыс. кубометров, которая абсолютно самая низкая и по которой мы получаем газ до нового года, была продлена ещё на шесть месяцев», —цитирует его ТАСС.

По его словам, сохранение такой цены в зимний период и частично в летний важно как для населения, так и для промышленности страны.

Ранее Вучич заявлял, что попросит у российского лидера Владимира Путина помощи в связи с энергетическим кризисом.