Вучич рассказал о переговорах Сербии и России по газу

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Президент Сербии Александр Вучич рассказал о переговорах сербской и российской сторон о ценах на газ.
Вучич рассказал о переговорах Сербии и России по газу
  • РИА Новости

«Мы с русскими договариваемся, чтобы цена в $270 за 1 тыс. кубометров, которая абсолютно самая низкая и по которой мы получаем газ до нового года, была продлена ещё на шесть месяцев», —цитирует его ТАСС.

По его словам, сохранение такой цены в зимний период и частично в летний важно как для населения, так и для промышленности страны.

Ранее Вучич заявлял, что попросит у российского лидера Владимира Путина помощи в связи с энергетическим кризисом.

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