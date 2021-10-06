Сербия запросит у России помощь в связи с энергетическим кризисом

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что попросит у российского лидера Владимира Путина помощи в связи с энергетическим кризисом.

Об этом он заявил на полях саммита ЕС — Западные Балканы, который прошёл 5—6 октября в Словении.

«(Передам. — RT) моё личное сообщение Путину, в котором попрошу его помочь нам, чтобы мы получили максимально большой процент нефтяной формулы и как можно более низкий процент биржевой формулы. Те цены, которые сейчас на бирже, не только Сербия — никто не сможет выдержать», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что 6 октября цены на газ в Европе преодолели отметку $1900 за 1 тыс. куб. м, опустившись позднее ниже $1400. С начала года топливо подорожало в несколько раз.

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