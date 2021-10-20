Новак оценил перспективы газового рынка ЕС

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что ситуация на энергетическом рынке Европы, в том числе газовом, вряд ли выправится в краткосрочной перспективе.

Об этом он заявил в ходе совещания у президента России Владимира Путина.

«Мы внимательно мониторим ситуацию. Конечно, складывающаяся ситуация вызывает обеспокоенность. Пока, к сожалению, в ближайшее время мы не видим в краткосрочной перспективе, что баланс спроса и предложения в Европе выправится», — приводит РИА Новости слова Новака.

По его словам, многое будет зависеть от осенне-зимнего периода, температуры и потребности Европы в газе.

Ранее официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт заявил, что власти ФРГ внимательно наблюдают за ситуацией на газовом рынке в ЕС и находятся в постоянном контакте с Россией.