В ФРГ заявили о постоянном контакте с Россией по вопросам ситуации на рынке газа

Официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт заявил, что власти ФРГ внимательно наблюдают за ситуацией на газовом рынке в ЕС и находятся в постоянном контакте с Россией.

«Мы (правительство ФРГ. — RT) находимся с Россией во многих форматах и на разных уровнях в постоянном контакте», — приводит ТАСС заявление Зайберта.

По его словам, запасы газа в Германии находятся на уровне примерно 70%, в ЕС в среднем — на уровне 77%.

«Это несколько ниже, чем в прошлом году, но сравнимо с уровнем 2015 года», — отметил Зайберт, добавив, что при подобных показателях в Германии «спокойно пережили зиму».

Он также подчеркнул, что власти ФРГ крайне внимательно «наблюдают за ситуацией на международных рынках».

Ранее министр экономики и энергетики страны Петер Альтмайер Германии заявил, что власти ФРГ в состоянии снабдить население страны природным газом.

Кроме того, правительство Германии официально подтвердило информацию о соблюдении Россией контрактов по поставкам газа в Европу.