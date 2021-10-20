В ФРГ заявили о постоянном контакте с Россией по вопросам ситуации на рынке газа
- Reuters
«Мы (правительство ФРГ. — RT) находимся с Россией во многих форматах и на разных уровнях в постоянном контакте», — приводит ТАСС заявление Зайберта.
По его словам, запасы газа в Германии находятся на уровне примерно 70%, в ЕС в среднем — на уровне 77%.
«Это несколько ниже, чем в прошлом году, но сравнимо с уровнем 2015 года», — отметил Зайберт, добавив, что при подобных показателях в Германии «спокойно пережили зиму».
Он также подчеркнул, что власти ФРГ крайне внимательно «наблюдают за ситуацией на международных рынках».
Ранее министр экономики и энергетики страны Петер Альтмайер Германии заявил, что власти ФРГ в состоянии снабдить население страны природным газом.
Кроме того, правительство Германии официально подтвердило информацию о соблюдении Россией контрактов по поставкам газа в Европу.