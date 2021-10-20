В ФРГ заявили о постоянном контакте с Россией по вопросам ситуации на рынке газа

Короткая ссылка
Официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт заявил, что власти ФРГ внимательно наблюдают за ситуацией на газовом рынке в ЕС и находятся в постоянном контакте с Россией.
В ФРГ заявили о постоянном контакте с Россией по вопросам ситуации на рынке газа
  • Reuters

«Мы (правительство ФРГ. — RT) находимся с Россией во многих форматах и на разных уровнях в постоянном контакте», — приводит ТАСС заявление Зайберта.

По его словам, запасы газа в Германии находятся на уровне примерно 70%, в ЕС в среднем — на уровне 77%.

«Это несколько ниже, чем в прошлом году, но сравнимо с уровнем 2015 года», — отметил Зайберт, добавив, что при подобных показателях в Германии «спокойно пережили зиму».

Он также подчеркнул, что власти ФРГ крайне внимательно «наблюдают за ситуацией на международных рынках».

Ранее министр экономики и энергетики страны Петер Альтмайер Германии заявил, что власти ФРГ в состоянии снабдить население страны природным газом.

Кроме того, правительство Германии официально подтвердило информацию о соблюдении Россией контрактов по поставкам газа в Европу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить