Власти Германии сообщили о возможности обеспечить население газом

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Газохранилища в Германии сейчас заполнены на 75%, власти ФРГ в состоянии снабдить население страны природным газом. Об этом заявил министр экономики и энергетики страны Петер Альтмайер.
Власти Германии сообщили о возможности обеспечить население газом
  • AP

«Газохранилища заполнены на 75%. Это больше, чем в 2015 году, когда они были менее заполнены, но, несмотря на это, удалось в любое время обеспечить снабжение», — цитирует ТАСС Альтмайера.

Он подчеркнул, что власти Германии в состоянии обеспечить граждан и промышленность необходимыми объёмами природного газа.

Ранее правительство Германии официально подтвердило информацию о соблюдении Россией контрактов по поставкам газа в Европу.

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