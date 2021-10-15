Власти Германии сообщили о возможности обеспечить население газом
- AP
«Газохранилища заполнены на 75%. Это больше, чем в 2015 году, когда они были менее заполнены, но, несмотря на это, удалось в любое время обеспечить снабжение», — цитирует ТАСС Альтмайера.
Он подчеркнул, что власти Германии в состоянии обеспечить граждан и промышленность необходимыми объёмами природного газа.
Ранее правительство Германии официально подтвердило информацию о соблюдении Россией контрактов по поставкам газа в Европу.