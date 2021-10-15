Власти Германии сообщили о возможности обеспечить население газом

Газохранилища в Германии сейчас заполнены на 75%, власти ФРГ в состоянии снабдить население страны природным газом. Об этом заявил министр экономики и энергетики страны Петер Альтмайер.

«Газохранилища заполнены на 75%. Это больше, чем в 2015 году, когда они были менее заполнены, но, несмотря на это, удалось в любое время обеспечить снабжение», — цитирует ТАСС Альтмайера.

Он подчеркнул, что власти Германии в состоянии обеспечить граждан и промышленность необходимыми объёмами природного газа.

Ранее правительство Германии официально подтвердило информацию о соблюдении Россией контрактов по поставкам газа в Европу.