«Никакой политики»: «Газпром» продлил на пять лет договор с Молдавией о поставках газа

«Газпром» и правительство Молдавии согласовали условия нового контракта на поставки газа, а также схему погашения задолженности республики. Как сообщили в российской компании, договор продлён на пять лет на взаимовыгодных условиях, а прокачка газа начнётся уже 1 ноября. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал, что, несмотря на сложность ситуации с долгом Молдавии за российский газ, «Газпром» открыт для продолжения контактов и поиска взаимоприемлемых вариантов по поставкам топлива Кишинёву. Эксперты отмечают, что у «Газпрома» была сильная позиция на этих переговорах, а ситуация разрешилась положительно для обеих сторон.

Руководство «Газпрома» и власти Молдавии договорились о продлении контракта на поставки газа в республику на пять лет, прокачка голубого топлива начнётся 1 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе российской компании.

«По итогам завершившихся переговоров председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера, заместителя премьер-министра, министра инфраструктуры и регионального развития Республики Молдова Андрея Спыну и председателя правления АО «Молдовагаз» Вадима Чебана подписан протокол по урегулированию текущих вопросов в газовой сфере», — говорится в пресс-релизе.

«Газпром» и «Молдовагаз» продлили контракт на поставку российского газа потребителям Молдовы с 1 ноября 2021 года сроком на пять лет на взаимовыгодных условиях», — добавили в российской компании.

В свою очередь, представители Министерства инфраструктуры Молдавии сообщили, что на переговорах в Санкт-Петербурге удалось согласовать как формулу расчёта цены газа, так и порядок аудита долга, накопленного компанией «Молдовагаз».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что российская компания открыта для продолжения контактов и поиска взаимоприемлемого решения.

«Существует задолженность Молдавии перед «Газпромом», задолженность весьма серьёзная, растущая. Существует вопрос, связанный с этой задолженностью, вопрос нового контракта. Есть продавец, есть покупатель. Условия контракта должны быть согласованы», — сказал Песков.

При этом он выразил мнение, что данная ситуация никак не влияет на репутацию «Газпрома».

«Имидж «Газпрома» великолепен. Вы все слышали и знаете неоднократно озвученные за последние несколько недель заявления европейских лидеров, руководителей компаний-контрагентов о том, что «Газпром» точно выполняет все взятые на себя обязательства. К имиджу «Газпрома» это не имеет никакого отношения, это абсолютно коммерческий вопрос. «Газпром» не может отдавать газ и не может прощать долги, это коммерческая компания», — подчеркнул Песков.

Молдавский кризис

Напомним, 22 октября парламент Молдавии на месяц ввёл в стране режим чрезвычайного положения из-за энергетического кризиса, вызванного дефицитом газа. В рамках этих мер были выделены средства и установлен особый, ускоренный режим для закупки необходимых объёмов топлива, а также принят пакет решений для оперативных действий по обеспечению энергоносителем.

Подобная ситуация сложилась из-за того, что Кишинёв и «Газпром» не пришли к соглашению об очередном продлении газового контракта, действие которого истекло 30 сентября 2021 года. При этом ранее договор был временно продлён на месяц.

Здание парламента Молдавии

Reuters

© Gleb Garanich

После временного продления контракта Молдавия импортировала российский газ по рыночной цене — около $790 за 1 тыс. куб. м. Однако во время переговоров Кишинёв настаивал на снижении стоимости до $200—$300 за 1 тыс. куб. м.

Практически весь российский газ Кишинёв получает через газотранспортную систему Украины. Ежегодные потребности Молдавии в этом виде топлива оцениваются примерно в 2,9 млрд куб. м с учётом снабжения Приднестровья.

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Вице-премьеры молдавского кабмина Андрей Спыну и Владислав Кульминский 21 октября встретились в Москве с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком и представителями «Газпрома». Однако достичь договорённостей по контракту тогда не удалось.

Как сообщал источник ТАСС, близкий к переговорам, российская сторона предложила партнёрам справедливую рыночную цену и дополнительную скидку 25%. Взамен от Молдавии требовали лишь в течение трёх лет вернуть накопившийся долг.

«Однако молдавская делегация, представленная двумя вице-премьерами — Кульминским и Спыну, ссылаясь на отсутствие необходимых денежных средств, настаивала на снижении цены в два раза ниже рыночной», — сообщал источник ТАСС.

В свою очередь, официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов 23 октября заявил, что общий долг Молдавии за поставленное Россией топливо составляет $709 млн.

«В настоящее время тело долга составляет $433 млн, а с учётом просрочки платежей общая сумма задолженности составляет $709 млн. При этом представители Молдовы почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности. Представителям Молдовы также не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно», — отмечал он.

Представитель компании добавил, что «Газпром» готов продлить контракт с Кишинёвом при полном погашении долга, подчеркнув, что данная ситуация не имеет какой-либо политической подоплёки, так как «Газпром» не может работать в убыток.

«Здесь нет никакой политики. «Газпром» — акционерное общество и не может работать в убыток, не может допустить потерь налоговых выплат в бюджет РФ», — пояснил Куприянов.

По его мнению, ответственность за сложившуюся ситуацию в республике несут власти страны.

«Речь идёт о кризисе неплатежей со стороны Молдовы за российский газ», — констатировал представитель российской газовой компании.

Альтернативные решения

Стоит отметить, что во время переговоров представителей республики с «Газпромом» власти Молдовы пытались найти альтернативные источники поставок газа в страну. 25 октября стало известно о заключении молдавской стороной контракта на пробную закупку 1 млн куб. м газа у польской энергетической компании PGNiG и американо-украинской компании Energy Resources of Ukraine (ERU). Помимо PGNiG, тендер на поставку ещё 1 млн куб. м газа выиграла нидерландская компания Vitol.

Кроме того, о выигрыше тендера на поставки газа молдавской государственной компании Energocom также сообщил НАК «Нафтогаз Украины». В пресс-службе компании заявили, что транспортировка 500 тыс. куб. м газа началась 29 октября.

«Нафтогаз Украины»

globallookpress.com

© Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com

Согласно заявлению компании, контракт на поставку этой партии топлива оформлен как дополнительный договор к рамочному соглашению между «Нафтогазом» и Energocom. В украинской компании подчеркнули, что продолжат участие в тендерах по закупке молдавской стороной дополнительных объёмов газа.

Комментируя ситуацию, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отметил, что небольшие контракты на поставки газа из стран Восточной Европы не смогли бы насытить Молдавию в той же степени, что и поставки топлива из РФ. Он также констатировал, что самым разумным решением проблемы будет возобновление поставок российского газа.

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«Альтернативы для Молдавии нет с учётом географического положения и с учётом экономической ситуации в стране. Довольно сложно представить себе более дешёвый газ для Молдавии, чем российский, или то, что несуществующий польский, украинский газ наполнит резервуары страны», — сказал аналитик.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT заявил, что главным в продлении соглашения между «Газпромом» и молдавской стороной стали взаимовыгодные условия контракта.

«Безусловно, для Молдавии газ из России — самый дешёвый. Я рад, что правительство Молдавии не пошло по пути Украины и ради того, чтобы сделать хуже России, (не стало. — RT) закупать дороже газ в другом месте», — подчеркнул он.

Парламентарий добавил, что «Газпром» — это компания, которая работает в условиях рыночных отношений.

«Контракты все обсуждаются с учётом взаимовыгодности для самой компании и всех акционеров. Я рад, что стороны нашли ту золотую середину, которая устроила всех, и что заключён контракт на долгий период», — сказал Ананских.

При этом заместитель гендиректора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в разговоре с RT подчеркнул, что от продления контракта прежде всего выиграют молдавские потребители.

«Это очень хорошие новости и для договаривающихся сторон, и особенно для жителей Молдовы и Приднестровья, которые рисковали остаться без тепла и света этой зимой. У «Газпрома» была сильная позиция на переговорах, но совсем выкручивать руки Молдове не стали и согласились на аудит долгов в обмен на пятилетний контракт, прописанный регламент проведения аудита и выплаты подтверждённой задолженности», — заключил собеседник RT.