«Газпром»: Молдавия должна России суммарно $709 млн за поставленный газ

Короткая ссылка
Официальный представитель компании «Газпром» Сергей Куприянов заявил, что общий долг Молдавии за поставленный Россией газ составляет $709 млн.
«Газпром»: Молдавия должна России суммарно $709 млн за поставленный газ
  • Reuters
  • © Maxim Shemetov/File

«В настоящее время тело долга составляет $433 млн, а с учётом просрочки платежей общая сумма задолженности составляет $709 млн. При этом представители Молдавии почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим Куприянов отметил, что представители Молдавии также выражают недовольство в связи с предлагаемыми ценами на газ, хотя «ценообразование здесь понятно и прозрачно».

«В настоящее время сложилась весьма сложная ситуация с поставками российского газа в Молдавию. Вина за это целиком и полностью лежит на властях Молдавии. Речь идёт о кризисе неплатежей со стороны Молдавии за российский газ», — сказал он.

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица прокомментировала переговоры с Россией о поставках газа. По её словам, Кишинёв считает, что долг за газ не должен быть частью переговоров о контракте с «Газпромом».

В середине октября в Молдавии правительство объявило чрезвычайное положение на 30 дней из-за сложностей в сфере энергетики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить