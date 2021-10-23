«Газпром»: Молдавия должна России суммарно $709 млн за поставленный газ

Официальный представитель компании «Газпром» Сергей Куприянов заявил, что общий долг Молдавии за поставленный Россией газ составляет $709 млн.

«В настоящее время тело долга составляет $433 млн, а с учётом просрочки платежей общая сумма задолженности составляет $709 млн. При этом представители Молдавии почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим Куприянов отметил, что представители Молдавии также выражают недовольство в связи с предлагаемыми ценами на газ, хотя «ценообразование здесь понятно и прозрачно».

«В настоящее время сложилась весьма сложная ситуация с поставками российского газа в Молдавию. Вина за это целиком и полностью лежит на властях Молдавии. Речь идёт о кризисе неплатежей со стороны Молдавии за российский газ», — сказал он.

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица прокомментировала переговоры с Россией о поставках газа. По её словам, Кишинёв считает, что долг за газ не должен быть частью переговоров о контракте с «Газпромом».

В середине октября в Молдавии правительство объявило чрезвычайное положение на 30 дней из-за сложностей в сфере энергетики.