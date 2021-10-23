Премьер-министр Молдавии прокомментировала переговоры с Россией о поставках газа

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Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица прокомментировала переговоры с Россией на тему поставок газа. По её словам, Кишинёв считает, что долг за газ не должен быть частью переговоров о контракте с «Газпромом».
Премьер-министр Молдавии прокомментировала переговоры с Россией о поставках газа
  • globallookpress.com
  • © Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com

«Историческая задолженность — это очень большой долг, который мы не признаём, мы не считаем, что он должен быть частью переговоров по газовому контракту. Это тема для отдельного разговора, она должна обсуждаться в другом контексте», — сказала она в эфире Moldova 1, её слова приводит РИА Новости.

Вместе с тем агентство со ссылкой на источник сообщает, что двухдневные российско-молдавские переговоры на тему газа, в которых принимал участие замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, «закончились безрезультатно», а заключение нового долгосрочного газового контракта до 1 ноября «весьма сомнительно».

Как отметил собеседник, одним из условий скидки для Молдавии был возврат накопившегося долга.

11 октября вице-премьер Молдавии, министр по инфраструктуре Андрей Спыну рассказал, что республика желает подписать долгосрочный контракт по поставкам газа с «Газпромом» по выгодным ценам.

Он при этом отметил, что республика рассматривает и варианты поставок из Румынии или других стран Евросоюза, а также с Украины.

30 сентября контракт на поставку российского газа в Молдавию был продлён до конца октября. Соглашение продлевается на тех же условиях, на которых Молдавия получила газ в сентябре.

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