«Провальная стратегия»: как Молдавия планирует преодолеть энергетический кризис

В Молдавии объявлено чрезвычайное положение на 30 дней из-за сложностей в сфере энергетики, сообщило правительство республики. За это время Кишинёв намерен создать условия для устранения дефицита природного газа. В стране уже начали отключать промышленных потребителей от поставок голубого топлива. Между тем в Кишинёве заявили, что переговоры с «Газпромом» о новом договоре продолжатся. По мнению экспертов, текущий энергетический кризис в Молдавии, как и в странах ЕС, вызван просчётами властей, которые отказались от долгосрочных контрактов с российской стороной. При этом аналитики прогнозируют, что в том случае, если Кишинёв не сумеет договориться с «Газпромом», ситуация на внутреннем рынке газа в республике может осложниться ещё больше.

В Молдавии объявили чрезвычайное положение на 30 дней из-за энергетического кризиса. Об этом сообщило правительство республики.

За это время Кишинёв планирует создать условия для оперативной закупки недостающих объёмов природного газа.

В Молдавии уже приступили к отключению промышленных потребителей от поставок голубого топлива. В результате работники завода по изготовлению керамической плитки Ispan-Lux в городе Тараклия вышли на акцию протеста.

Из-за энергокризиса в республике прекращено даже газоснабжение Вечного огня в мемориальном комплексе «Вечность».

Как уточнила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица во время брифинга, введение ЧП связано с рекордно низким давлением в трубопроводах страны, а поставляемые объёмы газа в октябре покрывались только на 67% из-за отсутствия договора с российским поставщиком.

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По словам главы правительства, Кишинёв продолжит переговоры с «Газпромом» о новом контракте на поставку голубого топлива.

«Мы намерены продолжить переговоры с «Газпромом», чтобы найти долгосрочное решение, основанное на коммерческих интересах обеих стран. Переговоры сдвинулись с места, но окончательного решения пока нет, как нет и уверенности, что оно будет достигнуто», — приводит её слова ТАСС.

Гаврилица также добавила, что на время переговоров с «Газпромом» государственной компании «Энергоком» будет поручено закупить необходимый объём природного газа из альтернативных источников для преодоления энергетического кризиса.

22 октября в Киеве глава МИД Молдавии и вице-премьер Николай Попеску провёл переговоры с директором «Нафтогаза» Юрием Витренко. Как сообщает пресс-служба молдавского внешнеполитического ведомства, стороны обсудили технические решения, которые могут быть реализованы в сотрудничестве с украинскими властями для бесперебойных поставок природного газа в Молдавию.

Кроме того, Украина пообещала помочь молдавским партнёрам поставить газ на условиях возврата. Однако о каких именно объёмах идёт речь, не уточняется.

Ранее, 11 октября, вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну сообщил о желании Кишинёва подписать долгосрочный контракт на поставки голубого топлива с «Газпромом» по выгодным ценам. Он также отметил, что молдавская сторона рассматривает и варианты поставок из Румынии или других стран Евросоюза, а также с Украины.

Политический контекст

Напомним, контракт на поставку российского газа в Молдавию был продлён до конца октября. До конца месяца республика импортирует топливо по рыночной цене — около $790 за 1 тыс. куб. м.

При этом 5 октября Андрей Спыну в эфире Pro TV рассказал, что Кишинёв надеется продлить соглашение с «Газпромом» и закупать газ в зимнее время за $220—280 за куб. м. Через несколько дней он заявил, что Молдавия и вовсе рассчитывает договориться с российской стороной о долгосрочном контракте на льготных условиях, назвав текущие рыночные цены нереалистичными. Министр также попросил продлить контракт «на условиях 2019 года».

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15 октября компания «Молдовагаз» призвала население республики временно уменьшить ежедневное потребление голубого топлива из-за напряжённой ситуации на энергетическом рынке. Граждан Молдавии попросили отключать индивидуальные системы отопления, пока их нет дома или же в рабочем помещении. Кроме того, в компании предложили снизить мощность потребления газовых приборов ночью.

На фоне энергокризиса и переговоров с «Газпромом», помимо намерений закупать газ у других стран, Молдавия делает ставку и на помощь Евросоюза. Так, 21 октября правительство республики сообщило, что Кишинёв начнёт переговоры с Европейским инвестиционным банком по реализации проекта «Энергоэффективность в Республике Молдова» и получению кредита на эти цели в размере €30 млн (более 2 млрд 461 млн рублей).

«Таким образом, Республика Молдова должна получить кредит в размере €30 млн от Европейского инвестбанка, ещё один кредит в размере €30 млн от ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития. — RT), грант в размере €15 млн (свыше 1 млрд 230 млн рублей. — RT) от Инвестиционной платформы добрососедства Европейской комиссии (NIP), а также грант в размере €500 тыс. (более 41 млн рублей. — RT) от Трастового фонда технической помощи «Восточного партнёрства» (EPTATF) со сроком реализации проекта четыре года (2022—2025 годы)», — говорится в сообщении молдавского правительства.

Уточняется также, что основной категорией бенефициаров проекта будут государственные учреждения: больницы, детские сады и школы.

«Слепо руководствоваться установками ЕС»

Причинами энергетического кризиса как в Молдавии, так и в других странах Евросоюза стали просчёты властей этих государств, которые отказались от долгосрочных контрактов на поставку российского газа, констатируют эксперты.

«Республика, так же как и страны ЕС, столкнулась с неожиданно высокими ценами на голубое топливо. Но власти Молдавии надеялись, видимо, что ситуация изменится, и заняли выжидающую позицию. То, что необходимо заключать контракт с «Газпромом», Кишинёву было понятно давно, однако там предпочли дотянуть до последнего в надежде дождаться более благоприятных условий рынка, которые так и не появились», — заявил в беседе с RT директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин.

В итоге, когда срок контракта истекал, цены обновили рекорд, и в этих условиях вести переговоры с «Газпромом» Молдавии стало крайне сложно, добавил аналитик.

Погашенный Вечный огонь в мемориальном комплексе «Вечность» в Кишинёве

РИА Новости

© Александр Связин

«Рыночная цена кажется молдавской стороне слишком высокой. В итоге переговоры затянулись, действие договора завершилось. Но «Газпром» пошёл навстречу, было достигнуто промежуточное решение, частично сохранены условия прежнего контракта — поставки фактически были продлены на месяц. Но вопрос о новом договоре пока остаётся в подвешенном состоянии», — говорит Кулагин.

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Кроме того, как отмечает со своей стороны старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко, Молдавия, как и другие страны Европы, не учла сезонные и конъюнктурные изменения на газовом рынке.

«Кишинёв решил действовать по примеру Брюсселя, но эта стратегия оказалась провальной. Сейчас же резкие изменения на газовом рынке воспринимаются молдавскими властями как драма. В этой ситуации они уже мало что могут сделать. И вся их активность — это, скорее, имитация бурной деятельности. По большому счёту у республики есть только один вариант — приобретать российский газ по рыночным ценам напрямую или же через посредников», — рассуждает аналитик.

Оленченко также обращает внимание на то, что претензии молдавской стороны к РФ относительно цены на газ, по сути, безосновательны.

«В республике решили слепо руководствоваться установками ЕС, не стали сильно напрягаться и думать, просчитывать, как смягчить возможные резкие колебания рынка. Никто в Молдавии об этом не побеспокоился. Вместо этого на первый план выдвинули политические лозунги: Молдавия намерена дистанцироваться от России, она подчёркивает свою ориентированность на ЕС. Но реальность, когда молдавской промышленности просто не хватает газа, подводит Кишинёв к необходимости сотрудничать с Москвой», — пояснил эксперт.

С точки зрения Вячеслава Кулагина, наиболее выгодный вариант для Кишинёва сейчас — договориться о поставках напрямую с «Газпромом». Если же консенсус не будет достигнут, энергокризис в республике будет только углубляться, спрогнозировал эксперт.

«Молдавии придётся договариваться с другими странами на поставку того же российского газа, но с дополнительными транспортными расходами и по невыгодным ценам. При этом ЕС не сможет ничем помочь, ведь у него тоже большие проблемы на энергорынке. А те кредиты, которые Кишинёв рассчитывает получить от Евросоюза, не смогут решить сложности с оплатой газа. Ведь эти деньги придётся отдавать, да ещё и с процентами. К тому же до получения этих средств может так и не дойти», — резюмировал эксперт.