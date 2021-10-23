«Провальная стратегия»: как Молдавия планирует преодолеть энергетический кризис
- Правительство Молдавии
- Reuters
В Молдавии объявили чрезвычайное положение на 30 дней из-за энергетического кризиса. Об этом сообщило правительство республики.
За это время Кишинёв планирует создать условия для оперативной закупки недостающих объёмов природного газа.
В Молдавии уже приступили к отключению промышленных потребителей от поставок голубого топлива. В результате работники завода по изготовлению керамической плитки Ispan-Lux в городе Тараклия вышли на акцию протеста.
Из-за энергокризиса в республике прекращено даже газоснабжение Вечного огня в мемориальном комплексе «Вечность».
Как уточнила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица во время брифинга, введение ЧП связано с рекордно низким давлением в трубопроводах страны, а поставляемые объёмы газа в октябре покрывались только на 67% из-за отсутствия договора с российским поставщиком.
По словам главы правительства, Кишинёв продолжит переговоры с «Газпромом» о новом контракте на поставку голубого топлива.
«Мы намерены продолжить переговоры с «Газпромом», чтобы найти долгосрочное решение, основанное на коммерческих интересах обеих стран. Переговоры сдвинулись с места, но окончательного решения пока нет, как нет и уверенности, что оно будет достигнуто», — приводит её слова ТАСС.
Гаврилица также добавила, что на время переговоров с «Газпромом» государственной компании «Энергоком» будет поручено закупить необходимый объём природного газа из альтернативных источников для преодоления энергетического кризиса.
22 октября в Киеве глава МИД Молдавии и вице-премьер Николай Попеску провёл переговоры с директором «Нафтогаза» Юрием Витренко. Как сообщает пресс-служба молдавского внешнеполитического ведомства, стороны обсудили технические решения, которые могут быть реализованы в сотрудничестве с украинскими властями для бесперебойных поставок природного газа в Молдавию.
Кроме того, Украина пообещала помочь молдавским партнёрам поставить газ на условиях возврата. Однако о каких именно объёмах идёт речь, не уточняется.
Ранее, 11 октября, вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну сообщил о желании Кишинёва подписать долгосрочный контракт на поставки голубого топлива с «Газпромом» по выгодным ценам. Он также отметил, что молдавская сторона рассматривает и варианты поставок из Румынии или других стран Евросоюза, а также с Украины.
Политический контекст
Напомним, контракт на поставку российского газа в Молдавию был продлён до конца октября. До конца месяца республика импортирует топливо по рыночной цене — около $790 за 1 тыс. куб. м.
При этом 5 октября Андрей Спыну в эфире Pro TV рассказал, что Кишинёв надеется продлить соглашение с «Газпромом» и закупать газ в зимнее время за $220—280 за куб. м. Через несколько дней он заявил, что Молдавия и вовсе рассчитывает договориться с российской стороной о долгосрочном контракте на льготных условиях, назвав текущие рыночные цены нереалистичными. Министр также попросил продлить контракт «на условиях 2019 года».
15 октября компания «Молдовагаз» призвала население республики временно уменьшить ежедневное потребление голубого топлива из-за напряжённой ситуации на энергетическом рынке. Граждан Молдавии попросили отключать индивидуальные системы отопления, пока их нет дома или же в рабочем помещении. Кроме того, в компании предложили снизить мощность потребления газовых приборов ночью.
На фоне энергокризиса и переговоров с «Газпромом», помимо намерений закупать газ у других стран, Молдавия делает ставку и на помощь Евросоюза. Так, 21 октября правительство республики сообщило, что Кишинёв начнёт переговоры с Европейским инвестиционным банком по реализации проекта «Энергоэффективность в Республике Молдова» и получению кредита на эти цели в размере €30 млн (более 2 млрд 461 млн рублей).
«Таким образом, Республика Молдова должна получить кредит в размере €30 млн от Европейского инвестбанка, ещё один кредит в размере €30 млн от ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития. — RT), грант в размере €15 млн (свыше 1 млрд 230 млн рублей. — RT) от Инвестиционной платформы добрососедства Европейской комиссии (NIP), а также грант в размере €500 тыс. (более 41 млн рублей. — RT) от Трастового фонда технической помощи «Восточного партнёрства» (EPTATF) со сроком реализации проекта четыре года (2022—2025 годы)», — говорится в сообщении молдавского правительства.
Уточняется также, что основной категорией бенефициаров проекта будут государственные учреждения: больницы, детские сады и школы.
«Слепо руководствоваться установками ЕС»
Причинами энергетического кризиса как в Молдавии, так и в других странах Евросоюза стали просчёты властей этих государств, которые отказались от долгосрочных контрактов на поставку российского газа, констатируют эксперты.
«Республика, так же как и страны ЕС, столкнулась с неожиданно высокими ценами на голубое топливо. Но власти Молдавии надеялись, видимо, что ситуация изменится, и заняли выжидающую позицию. То, что необходимо заключать контракт с «Газпромом», Кишинёву было понятно давно, однако там предпочли дотянуть до последнего в надежде дождаться более благоприятных условий рынка, которые так и не появились», — заявил в беседе с RT директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин.
В итоге, когда срок контракта истекал, цены обновили рекорд, и в этих условиях вести переговоры с «Газпромом» Молдавии стало крайне сложно, добавил аналитик.
- Погашенный Вечный огонь в мемориальном комплексе «Вечность» в Кишинёве
- РИА Новости
- © Александр Связин
«Рыночная цена кажется молдавской стороне слишком высокой. В итоге переговоры затянулись, действие договора завершилось. Но «Газпром» пошёл навстречу, было достигнуто промежуточное решение, частично сохранены условия прежнего контракта — поставки фактически были продлены на месяц. Но вопрос о новом договоре пока остаётся в подвешенном состоянии», — говорит Кулагин.
Кроме того, как отмечает со своей стороны старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко, Молдавия, как и другие страны Европы, не учла сезонные и конъюнктурные изменения на газовом рынке.
«Кишинёв решил действовать по примеру Брюсселя, но эта стратегия оказалась провальной. Сейчас же резкие изменения на газовом рынке воспринимаются молдавскими властями как драма. В этой ситуации они уже мало что могут сделать. И вся их активность — это, скорее, имитация бурной деятельности. По большому счёту у республики есть только один вариант — приобретать российский газ по рыночным ценам напрямую или же через посредников», — рассуждает аналитик.
Оленченко также обращает внимание на то, что претензии молдавской стороны к РФ относительно цены на газ, по сути, безосновательны.
«В республике решили слепо руководствоваться установками ЕС, не стали сильно напрягаться и думать, просчитывать, как смягчить возможные резкие колебания рынка. Никто в Молдавии об этом не побеспокоился. Вместо этого на первый план выдвинули политические лозунги: Молдавия намерена дистанцироваться от России, она подчёркивает свою ориентированность на ЕС. Но реальность, когда молдавской промышленности просто не хватает газа, подводит Кишинёв к необходимости сотрудничать с Москвой», — пояснил эксперт.
С точки зрения Вячеслава Кулагина, наиболее выгодный вариант для Кишинёва сейчас — договориться о поставках напрямую с «Газпромом». Если же консенсус не будет достигнут, энергокризис в республике будет только углубляться, спрогнозировал эксперт.
«Молдавии придётся договариваться с другими странами на поставку того же российского газа, но с дополнительными транспортными расходами и по невыгодным ценам. При этом ЕС не сможет ничем помочь, ведь у него тоже большие проблемы на энергорынке. А те кредиты, которые Кишинёв рассчитывает получить от Евросоюза, не смогут решить сложности с оплатой газа. Ведь эти деньги придётся отдавать, да ещё и с процентами. К тому же до получения этих средств может так и не дойти», — резюмировал эксперт.
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