Прогрессирующая скидка: Додон заявил о льготной цене на российский газ для Молдавии

С 1 октября Россия будет предоставлять Молдавии газ со скидкой $10—15, сообщил президент республики Игорь Додон. При этом к апрелю 2020 года льгота может возрасти до $70. Молдавский лидер отметил, что это позволит не поднимать цены на топливо для населения. По словам экспертов, договорённости по поставкам газа могут стать основой для укрепления экономических контактов между Россией и Молдавией. Между тем в Киеве после появления этой информации посоветовали Кишинёву отказаться от сотрудничества с Москвой и закупать газ в Европе транзитом через Украину, что якобы дешевле. Аналитики отмечают, что подобные высказывания выглядят странно, поскольку от ЕС Кишинёв будет получать всё то же российское топливо, но по реверсной схеме.

Цена на поставляемый в Молдавию российский газ начнёт снижаться начиная с 1 октября 2019 года. Об этом заявил президент республики Игорь Додон. По его словам, к апрелю 2020-го скидка на голубое топливо из Российской Федерации может составить $70 за 1 тыс. кубометров.

«Мы договорились, что с 1 октября скидка будет $10—15», — сказал Додон, комментируя итоги переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, с 2020 года российский газ может стать дешевле на $45—50, а с 1 апреля — на $70. Додон добавил, что снижение зависит от механизма, который должен быть согласован между «Молдовагазом» и «Газпромом». Это позволит не повышать цены на энергоресурсы для населения. В то же время молдавский лидер подчеркнул, что в следующем году стоимость газа в Европе, наоборот, возрастёт.

В настоящее время Молдавия приобретает российский газ по цене $235 за 1 тыс. кубометров.

Додон также отметил, что в 2020 году страна не останется без поставок топлива даже в том случае, если транзитный вопрос между Россией и Украиной не будет решён. Напомним, что нынешний договор между Киевом и Москвой на транзит газа истекает в конце 2019-го.

«Обсуждается реверс, возможность закупки газа сейчас и его хранения. У нас есть три варианта, что заставляет меня быть уверенным в том, что мы обеспечим население газом после 1 января 2020 года», — пояснил Додон.

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В субботу, 7 сентября, президент Молдавии анонсировал октябрьское снижение цен на газ из России после переговоров с Владимиром Путиным. Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков добавил, что стороны продолжат согласования по линии экспертов.

«Отношения выстраиваются на взаимовыгодной основе»

Игорь Додон — последовательный критик необдуманной евроинтеграции, заметил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

«Он прекрасно понимает, что Молдавия, которая подписала соглашение об ассоциации с Европейским союзом даже раньше, чем Украина, с экономической точки зрения не получила от Европы ничего. Очевидно, что Додон пытается планомерно восстановить процессы, которые раньше были у Молдавии с большими российскими геоэкономическими проектами», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Говоря о предоставлении скидки, он подчеркнул, что Россия всегда идёт навстречу государствам в подобных вопросах при отсутствии негативной повестки с обратной стороны.

«Додон — человек, который отстаивает промолдавскую позицию, но занимает конструктивную экономическую позицию по поводу опоры на Россию и её рынок. Это может стать фундаментом для того, чтобы восстановить наши отношения и вывести их на былой уровень партнёрства», — добавил Данюк.

Рукопожатие президентов Молдавии и России

РИА Новости

© Алексей Никольский

В свою очередь, научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко призвал не воспринимать как альтруизм действия Москвы по снижению цены на газ.

«Мы строим отношения с соседями и другими странами на взаимовыгодной основе, нацеленной на поддержание нормальных отношений. На этом фоне какие-то особые подходы к ценообразованию энергоносителей оправданны», — заметил собеседник RT.

Украинский «совет»

Тему предоставления Россией скидки на газ для Молдавии прокомментировали и на Украине. Госкомпания «Нафтогаз» предложила Кишинёву пойти по «европейскому» пути и приобретать топливо у Словакии транзитом через Украину, что якобы экономически более целесообразно.

«Пять лет назад мы доказали и себе, и Европе, и России, что можно обеспечивать страну газом без «Газпрома», без политики и ещё на этом экономить. Сегодня Молдавия может воспользоваться теми возможностями, за которые мы так тяжело боролись в 2014—2015 годах», — говорится в сообщении.

При этом ещё в июне украинский «Укртрансгаз» предлагал республике воспользоваться газотранспортной системой Украины для закупок топлива у ЕС и «гарантировать безопасность поставок газа молдавским потребителям».

Стоит отметить, что сам «Укртрансгаз» накопил существенную задолженность за газ перед европейскими партнёрами. В июле соответствующее письмо Киеву направила Европейская федерация энерготрейдеров (EFET). Там украинской стороне предрекли «крах доверия» из-за долгов и риск разрушения ГТС в связи с приостановкой коммерческих поставок.

«Либо «Нафтогаз» троллит молдавских партнёров, либо там очень большие проблемы с математикой, логикой и экономикой. По нынешней ситуации Украина переплачивает порядка 28% стоимости газа, который якобы поступает от Европы. Украина от российского газа так никуда и не ушла, потому что то, что она берёт из реверса, — это тот же самый российский газ», — заявил RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

«Чтобы не пойти по такому же пути, Молдавия, я думаю, и хочет получить российский газ, при этом на достаточно льготных условиях. Когда говорят о том, что европейский реверс или любой другой альтернативный источник газа дешевле российского, это абсолютно кондовая пропаганда, это просто наглое враньё», — добавил он.

Научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко также указал на «лукавство и лицемерие» со стороны «Нафтогаза».

«Их заявление означает лишь то, что «Нафтогаз» заинтересован сам на этом зарабатывать. Лукавство в том, что решение руководства Молдавии выстраивать нормальные отношения ослабляет позиции «Нафтогаза», который всем доказывает, что якобы Россия и «Газпром» — это агрессивные структуры, которые не дают нормально жить другим людям. Лицемерие в том, что газ, который они покупают в Словакии, поступает туда по транспортной артерии из России», — указал аналитик.