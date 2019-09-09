Прогрессирующая скидка: Додон заявил о льготной цене на российский газ для Молдавии
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Цена на поставляемый в Молдавию российский газ начнёт снижаться начиная с 1 октября 2019 года. Об этом заявил президент республики Игорь Додон. По его словам, к апрелю 2020-го скидка на голубое топливо из Российской Федерации может составить $70 за 1 тыс. кубометров.
«Мы договорились, что с 1 октября скидка будет $10—15», — сказал Додон, комментируя итоги переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
По его словам, с 2020 года российский газ может стать дешевле на $45—50, а с 1 апреля — на $70. Додон добавил, что снижение зависит от механизма, который должен быть согласован между «Молдовагазом» и «Газпромом». Это позволит не повышать цены на энергоресурсы для населения. В то же время молдавский лидер подчеркнул, что в следующем году стоимость газа в Европе, наоборот, возрастёт.
В настоящее время Молдавия приобретает российский газ по цене $235 за 1 тыс. кубометров.
Додон также отметил, что в 2020 году страна не останется без поставок топлива даже в том случае, если транзитный вопрос между Россией и Украиной не будет решён. Напомним, что нынешний договор между Киевом и Москвой на транзит газа истекает в конце 2019-го.
«Обсуждается реверс, возможность закупки газа сейчас и его хранения. У нас есть три варианта, что заставляет меня быть уверенным в том, что мы обеспечим население газом после 1 января 2020 года», — пояснил Додон.
В субботу, 7 сентября, президент Молдавии анонсировал октябрьское снижение цен на газ из России после переговоров с Владимиром Путиным. Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков добавил, что стороны продолжат согласования по линии экспертов.
«Отношения выстраиваются на взаимовыгодной основе»
Игорь Додон — последовательный критик необдуманной евроинтеграции, заметил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.
«Он прекрасно понимает, что Молдавия, которая подписала соглашение об ассоциации с Европейским союзом даже раньше, чем Украина, с экономической точки зрения не получила от Европы ничего. Очевидно, что Додон пытается планомерно восстановить процессы, которые раньше были у Молдавии с большими российскими геоэкономическими проектами», — пояснил эксперт в беседе с RT.
Говоря о предоставлении скидки, он подчеркнул, что Россия всегда идёт навстречу государствам в подобных вопросах при отсутствии негативной повестки с обратной стороны.
«Додон — человек, который отстаивает промолдавскую позицию, но занимает конструктивную экономическую позицию по поводу опоры на Россию и её рынок. Это может стать фундаментом для того, чтобы восстановить наши отношения и вывести их на былой уровень партнёрства», — добавил Данюк.
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- РИА Новости
- © Алексей Никольский
В свою очередь, научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко призвал не воспринимать как альтруизм действия Москвы по снижению цены на газ.
«Мы строим отношения с соседями и другими странами на взаимовыгодной основе, нацеленной на поддержание нормальных отношений. На этом фоне какие-то особые подходы к ценообразованию энергоносителей оправданны», — заметил собеседник RT.
Украинский «совет»
Тему предоставления Россией скидки на газ для Молдавии прокомментировали и на Украине. Госкомпания «Нафтогаз» предложила Кишинёву пойти по «европейскому» пути и приобретать топливо у Словакии транзитом через Украину, что якобы экономически более целесообразно.
«Пять лет назад мы доказали и себе, и Европе, и России, что можно обеспечивать страну газом без «Газпрома», без политики и ещё на этом экономить. Сегодня Молдавия может воспользоваться теми возможностями, за которые мы так тяжело боролись в 2014—2015 годах», — говорится в сообщении.
При этом ещё в июне украинский «Укртрансгаз» предлагал республике воспользоваться газотранспортной системой Украины для закупок топлива у ЕС и «гарантировать безопасность поставок газа молдавским потребителям».
Стоит отметить, что сам «Укртрансгаз» накопил существенную задолженность за газ перед европейскими партнёрами. В июле соответствующее письмо Киеву направила Европейская федерация энерготрейдеров (EFET). Там украинской стороне предрекли «крах доверия» из-за долгов и риск разрушения ГТС в связи с приостановкой коммерческих поставок.
«Либо «Нафтогаз» троллит молдавских партнёров, либо там очень большие проблемы с математикой, логикой и экономикой. По нынешней ситуации Украина переплачивает порядка 28% стоимости газа, который якобы поступает от Европы. Украина от российского газа так никуда и не ушла, потому что то, что она берёт из реверса, — это тот же самый российский газ», — заявил RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.
«Чтобы не пойти по такому же пути, Молдавия, я думаю, и хочет получить российский газ, при этом на достаточно льготных условиях. Когда говорят о том, что европейский реверс или любой другой альтернативный источник газа дешевле российского, это абсолютно кондовая пропаганда, это просто наглое враньё», — добавил он.
Научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко также указал на «лукавство и лицемерие» со стороны «Нафтогаза».
«Их заявление означает лишь то, что «Нафтогаз» заинтересован сам на этом зарабатывать. Лукавство в том, что решение руководства Молдавии выстраивать нормальные отношения ослабляет позиции «Нафтогаза», который всем доказывает, что якобы Россия и «Газпром» — это агрессивные структуры, которые не дают нормально жить другим людям. Лицемерие в том, что газ, который они покупают в Словакии, поступает туда по транспортной артерии из России», — указал аналитик.
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