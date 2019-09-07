Додон анонсировал снижение цены российского газа для Молдавии
- РИА Новости
«Принципиально договорились и согласовали дальнейшие шаги по сотрудничеству в газовой отрасли, что позволяет уже на данном этапе объявить о том, что тарифы для конечных потребителей не вырастут. Уже с 1 октября цена поставляемого российского газа для Молдавии снизится», — написал он в Facebook.
По словам Додона, президенты также рассмотрели комплекс вопросов внутренней и внешней политики Молдавии.
«Обсудили различные аспекты стратегического диалога между нашими странами, уделили особое внимание решению проблемы с поставками природного газа в Республику Молдова», — добавил он.
Ранее Додон отправился в Москву с однодневным рабочим визитом для обсуждения с российским лидером вопрос поставок газа в Молдавию.