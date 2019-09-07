Додон анонсировал снижение цены российского газа для Молдавии

Короткая ссылка
Молдавский президент Игорь Додон после встречи с российским лидером Владимиром Путиным допустил снижение цены на поставляемый Россией газ для Молдавии.
Додон анонсировал снижение цены российского газа для Молдавии
  • РИА Новости

«Принципиально договорились и согласовали дальнейшие шаги по сотрудничеству в газовой отрасли, что позволяет уже на данном этапе объявить о том, что тарифы для конечных потребителей не вырастут. Уже с 1 октября цена поставляемого российского газа для Молдавии снизится», — написал он в Facebook.

По словам Додона, президенты также рассмотрели комплекс вопросов внутренней и внешней политики Молдавии.

«Обсудили различные аспекты стратегического диалога между нашими странами, уделили особое внимание решению проблемы с поставками природного газа в Республику Молдова», — добавил он.

Ранее Додон отправился в Москву с однодневным рабочим визитом для обсуждения с российским лидером вопрос поставок газа в Молдавию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить