Додон намерен обсудить с Путиным вопрос поставок газа в Молдавию

Президент Молдавии Игорь Додон отправился в Москву с однодневным рабочим визитом, в ходе которого он намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным вопрос поставок газа в Молдавию.

«7 сентября проведу переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным», — написал Додон на своей странице в Facebook.

Он отметил, что намерен обсудить с главой России весь комплекс молдавско-российских отношений, в том числе вопрос поставок природного газа.

«Будем говорить о развитии двусторонних торгово-экономических отношений, о приднестровском урегулировании и внешнеполитической повестке нашей страны», — добавил Додон.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров 11 сентября проведёт переговоры с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николаем Попеску.