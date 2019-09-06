Додон намерен обсудить с Путиным вопрос поставок газа в Молдавию

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Президент Молдавии Игорь Додон отправился в Москву с однодневным рабочим визитом, в ходе которого он намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным вопрос поставок газа в Молдавию.
Додон намерен обсудить с Путиным вопрос поставок газа в Молдавию
  • © Kremlin Pool
  • globallookpress.com

«7 сентября проведу переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным», — написал Додон на своей странице в Facebook. 

Он отметил, что намерен обсудить с главой России весь комплекс молдавско-российских отношений, в том числе вопрос поставок природного газа.

«Будем говорить о развитии двусторонних торгово-экономических отношений, о приднестровском урегулировании и внешнеполитической повестке нашей страны», — добавил Додон. 

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров 11 сентября проведёт переговоры с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николаем Попеску.

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