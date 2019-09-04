Лавров встретится с главой МИД Молдавии 11 сентября в Москве

Глава МИД России Сергей Лавров 11 сентября проведёт переговоры с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николаем Попеску.

«Хотела бы напомнить, что это первый визит в Москву нового главы молдавского внешнеполитического ведомства после формирования, соответственно, нового правительства в этой стране в июне текущего года», — добавила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

Отмечается, что главы МИД двух стран намерены обменяться мнениями по актуальным вопросам российско-молдавского взаимодействия и международной тематики.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин в субботу, 7 сентября, проведёт переговоры с лидером Молдавии Игорем Додоном.