Лавров встретится с главой МИД Молдавии 11 сентября в Москве

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Глава МИД России Сергей Лавров 11 сентября проведёт переговоры с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николаем Попеску.
Лавров встретится с главой МИД Молдавии 11 сентября в Москве
  • РИА Новости

«Хотела бы напомнить, что это первый визит в Москву нового главы молдавского внешнеполитического ведомства после формирования, соответственно, нового правительства в этой стране в июне текущего года», — добавила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

Отмечается, что главы МИД двух стран намерены обменяться мнениями по актуальным вопросам российско-молдавского взаимодействия и международной тематики.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин в субботу, 7 сентября, проведёт переговоры с лидером Молдавии Игорем Додоном.

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