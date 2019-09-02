Патрушев провёл встречу с новым секретарём Совбеза Молдавии

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Секретарь Совбеза России Николай Патрушев встретился в Москве со своим новым молдавским коллегой Виктором Гайчуком.
Патрушев провёл встречу с новым секретарём Совбеза Молдавии
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Совета безопасности России.

Уточняется, что стороны обсудили широкий круг вопросов, относящихся к повестке российско-молдавских отношений и ситуации в области региональной безопасности.

«Наши контакты в рамках двусторонних переговоров и международных мероприятий способствуют усилению взаимопонимания и укрепления сотрудничества между нашими странами по различным вопросам обеспечения безопасности», — указал Патрушев.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон прибыл с однодневным рабочим визитом в Москву для встречи с вице-премьером России Дмитрием Козаком и главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

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