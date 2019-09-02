Додон прибыл с рабочим визитом в Россию

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Президент Молдавии Игорь Додон прибыл с однодневным рабочим визитом в Москву для встречи с вице-премьером России Дмитрием Козаком и главой «Газпрома» Алексеем Миллером.
Додон прибыл с рабочим визитом в Россию
  • РИА Новости

«Нахожусь с однодневным рабочим визитом в Москве, где пройдут встречи с вице-премьером, специальным представителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова Дмитрием Козаком, председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером и другими», — написал молдавский лидер на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что в его делегацию вошли советники, министр экономики и инфраструктуры страны и председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан.

По словам Додона, в ходе переговоров с российской стороной будут обсуждаться торгово-экономические вопросы, а также сотрудничество в сфере энергетики.

В конце июля Додон рассказал, что попросил руководство России предоставить скидку на газ для Молдавии в случае сохранения транзита через Украину.

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