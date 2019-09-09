Додон назвал новую цену на российский газ для Молдавии

Молдавский лидер Игорь Додон заявил, что в соответствии с новыми договорённостями с Москвой с 1 октября Кишинёв будет закупать российский газ по цене $220—225 за 1 тыс. кубометров вместо нынешней стоимости ($235).

При этом, по ожиданиям Додона, с 1 января 2020 года скидка на поставку российского газа для Молдавии может составить $45—50, а с 1 апреля — $70.

Он напомнил, что действующий контракт с Россией истекает в конце 2019 года и для Молдавии важно продлить соглашение во избежание дальнейшего повышения цен.

Молдавский президент также сообщил, что рассматривает три варианта транзита газа, однако пока не готов их обсуждать.

«Но я уверен, что с 1 января 2020 года у нас будет газ», — подчеркнул Додон.

Ранее Додон анонсировал снижение с 1 октября цены на газ из России для граждан Молдавии.

В Кремле при этом отметили, что стороны близки к окончательным договорённостям по газовому вопросу.