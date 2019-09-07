В Кремле рассказали о переговорах Путина и Додона по поводу газа

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о переговорах главы России Владимира Путина и президента Молдавии Игоря Додона по поводу поставок газа.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как он отметил, стороны близки к окончательным договорённостям.

«На встрече обсуждались различные аспекты двусторонних отношений, затрагивалась также и газовая тема. Эти переговоры близки к финализации, предлагаемые параметры в целом подходят», — сказал Песков.

По его словам, осталось согласовать заключительные нюансы на экспертном уровне.

Ранее Додон анонсировал снижение цены российского газа для Молдавии.

В августе министр экономики Молдавии Вадим Брынзан в ходе брифинга заявил, что Кишинёв ведёт переговоры с «Газпромом» о получении газа из «Турецкого потока».