В Кремле рассказали о переговорах Путина и Додона по поводу газа
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Как он отметил, стороны близки к окончательным договорённостям.
«На встрече обсуждались различные аспекты двусторонних отношений, затрагивалась также и газовая тема. Эти переговоры близки к финализации, предлагаемые параметры в целом подходят», — сказал Песков.
По его словам, осталось согласовать заключительные нюансы на экспертном уровне.
Ранее Додон анонсировал снижение цены российского газа для Молдавии.
В августе министр экономики Молдавии Вадим Брынзан в ходе брифинга заявил, что Кишинёв ведёт переговоры с «Газпромом» о получении газа из «Турецкого потока».