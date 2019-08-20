Молдавия ведёт переговоры с «Газпромом» о «Турецком потоке»

Министр экономики Молдавии Вадим Брынзан в ходе брифинга заявил, что Кишинёв ведёт переговоры с «Газпромом» о получении газа из «Турецкого потока».

«Мы ведём переговоры с «Газпромом», чтобы получать газ через «Турецкий поток», — цитирует РИА Новости Брынзана.

Он сообщил о планах страны инициировать четырёхсторонние переговоры между Украиной, Румынией, Болгарией и Молдавией о получении газа из этого газопровода с целью обсудить технико-экономические особенности такого способа получения газа.

Ранее российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции с сербским президентом Александром Вучичем отметил готовность Москвы к продлению «Турецкого потока» по территории Европы.

В июле старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил сотрудничество России и Турции. По его словам, Анкара значительно ускорила решение всех вопросов, касающихся строительства «Турецкого потока» и атомной электростанции «Аккую».