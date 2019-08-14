Приёмный терминал для газопровода «Турецкий поток» готов на 95%

На строительстве приёмного терминала для морского газопровода «Турецкий поток» выполнено 95% от общего объёма работ.

Об этом говорится в сообщении проектной компании South Stream Transport B.V., которая занимается строительством магистрали.

Отмечается, что начало транспортировки газа планируется до конца 2019 года.

Приёмный терминал строится недалеко от населённого пункта Кыйыкёй в регионе Фракия в западной части Турции.

Ранее российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции с сербским президентом Александром Вучичем отметил готовность Москвы к продлению «Турецкого потока» по территории Европы.

В июле старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил сотрудничество России и Турции. По его словам, Анкара значительно ускорила решение всех вопросов, касающихся строительства «Турецкого потока» и атомной электростанции «Аккую».